LUDI TIKET, utorak, 74.019 dinara: Nije kružio kao kiša oko Kragujevca

Lepo je videti tiket uplaćen je na uplatno-isplatnom mestu Kragujevac 11, u Ulici Nikole Pašića, gde je jedan strastveni kladilac uspeo da spoji naizgled nespojivo i pretvori 500 dinara u neverovatan dobitak. Sa ukupno 11 parova na tiketu, igrač je pokazao vrhunsko poznavanje fudbalskih prilika širom Evrope i sveta. Od nemačkog kupa, preko danskih i holandskih liga, pa sve do uzbudljivih mečeva u Saudijskoj Arabiji i italijanskoj Seriji A, svaka prognoza je bila precizna, a konačni ishodi su se ređali kao na traci, donoseći prolaze jedan za drugim.

Ono što ovaj tiket izdvaja i čini ga istinski "ludim" jeste neverovatan njuh za pobede favorita na domaćem i gostujućem terenu. Hamburger i Keln su opravdali poverenje u gostima, dok su Brendbi, Roma i Al Itihad rutinski odradili posao pred svojim navijačima. Čak su i mladi timovi Mančester Sitija i Mančester junajteda opravdali ulogu favorita u svojim M21 okršajima. Svaki pogođeni par podizao je tenziju, a ukupna kvota od 132,18 pretvorila je ovaj ponedeljak u dan za pamćenje.

Šlag na tortu i glavna zvezda ove dobitne kombinacije bio je fantastični SUPER MULTI BONUS koji je kladionica dodelila za ovoliki broj pogođenih parova. Ovaj bonus je doneo dodatnih 7.930 dinara, čime je čista dobit drastično skočila i zaokružila ukupnu isplatu na fenomenalnih 74.019 dinara. Kragujevac je tako dobio novog majstora klađenja koji je dokazao da se hrabrost, dobar osećaj i pravi bonusi i te kako isplate.