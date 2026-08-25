Najava dana (utorak, 25. avgust): Od kvalifikacija za Ligu šampiona, preko Primere, do ostrvskog fudbala

BODE GLIMT – NEC, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Liga šampiona iscrpela je Bode Glimt, blago mu je poremetila fokus. Taman toliko da u ponekoj norveškoj krivini prokliza i ostane bez titule. Došao mu je glave poraz od Volerenge, šampionski pehar predat je Vikingu. Očekivalo se od njih da dobiju NEC, pa je onih 1:3 za njihovu utakmicu na domaćem terenu sasvim dovoljan kapital.

LASK LINC – SELTIK, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Jasno je da će se Seltik posle trijumfa nad LASK-om iz Linca od 3:0 vratiti u Ligu šampiona. Međutim, biće ovo prvi put da su se plasirali u elitu kroz kvalifikacije još od sezoneb 2017/2018. Bili su oni članovi Lige šampiona od tada još tri puta, ali uvek kroz direktan plasman. Zaustavljali su ih razni u trećim kolima, prošle godine ih je Kairat izbacio u plej-ofu, ali sada su bili više nego ubedljivi.

VALENSIJA – BETIS, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Slepi miševi su sezonu u Primeri startovali remijem sa Seltom. Betis ima pobedu nad Real Sosijedadom, što mu daje jak stimulans da napadne u gostima na ovom meču. Oni su dobili poslednji meč para u februaru ove godine, a ono što je interesantno, odnosi se na seriju od pet mečeva para na kojima je minimalno dolazila GG igra.

KARDIF – NORIČ, 20.00

(Fudbal, Liga kup Engeleske)

Norič je vezao dva poraza na startu Čempionšipa, tako da mu Liga kup nije sasvim sigurno takmičenje u fokusu. Kardif je u istom takmičenju odigrao dve nerešene utakmice, a poslednji meč para izgubio je u maju prošle godine. Na poslednja četiri meča para minimalno je dolazila GG3+ igra.

IPSVIČ – LESTER, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engeleske)

Ipsvič je startovao takmičenje u Premijer ligi pobedom od 2:1 nad ekipom Sanderlenda. Igrali su odlično i na pripremama, pa im Lester, kao trećeligaški tim ne bi smeo da bude preveliki problem. Inače Lester je u prva dva kola Lige jedan, svojio samo jedan bod.

ŠEFILD VENZDEJ – VULVERHEMPTON, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engeleske)

Vulvsi su sasvim solidno zaigrali u Čempionšipu, mada su u prvom kolu odigrali nerešeno sa Blekburnom. Inače Šefild Venzdej je u trećem rangu takmičenja pred ovaj susret poražen od Brendforda sa 0:1. Par se nije dugo ukrštao, ali je sasvim jasno da su Vulvsi u ovom slučaju favorizovani.

SAUTEMPTON – VEST HEM, 20.45

(Fudbal, Liga kup Engeleske)

Čekićari su izvukli samo bod iz Barnlija na startu Čempionšipa. Votford je startovao porazom od Sautemptona, a zatim je savladao Stouk. Inače, na mečevima obe ekipe u prva dva kola primarnog takmičenja dolazila je minimum GG3+ igra. Ova utakmica bi morala da bude neizvesna, jer jasno profilisanje favorita nije moguće.

BIRMINGEM – BRENTFORD, 21.00

(Fudbal, Liga kup Engeleske)

Brentford je u prvom kolu Premijer lige savladao Totenhem sa 3:0, što im daje snagu da zaprete Birmingemu koji je iz prva dva kola Čempionšipa došao do dva boda. Kvalitet je na strani gostujuće ekipe, koja je na pripremana lagano izašla na kraj sa Renom i Ajntrahtom iz Frankfurta.

CSKA II – LUDOGOREC RAZGRAD II, 17.00

(Fudbal, Bugarska 2)

CSKA II, do sada ima tri pobede i jedan remi, dok je Ludogorec II u seriji od dva poraza, što ga je bacilo u donji deo tabele. Čini se da je gostima odbrana najslabija strana, mada se ne može reći ni da im napad funkcioniše, pošto su iz četiri meča izvukli gol razliku 3:5. Dakle, jasno je ko je favorit.