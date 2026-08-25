Rezzime jučerašnjeg dana (ponedeljak): Solidan skor

Zaokruženo

ROMA - FJORENTINA (tip 1, kvota 1,75) - 4:0

Donjel Malen je bio skroman u Premijer ligi u dresu Aston Vile, gotovo neupotrebljiv za Holandiju na Mundijalu, ali je zato pravi melem za Romine navijače. Kada obuče bordo dres pretvori se napadačku zver koja ne ume da prestane da postiže golove. Proletos je postigao 15 golova na 20 utakmica u svim takmičenjima za Vučicu, a novu sezonu je otvorio het-trikom za ubedljivu pobedu ekipe Đan Pjera Gasperinija, koja je pokazala moć na startu Serije A - 4:0 (1:0).

BRENDBI - SILKEBORG (tip 1, kvota 1,43) - 3:1

Kako je krenulo, izgledalo je da ovaj par neće proći. Ipak, domaćin je dominirao u drugom poluvremen dominirao. Postigao sva tri gola i na kraju rutinski pobedio iako je bio u zaostatku na kraju prvog dela meča.

ŽIL VISENTE - KASA PIJA (tip 1, kvota 1,70) - 2:0

Dva gola Žil Visentea u prvom poluvremenu su odradila sav posao. Nastavak je prošao bez drame i nekih previše uzbudljivih detalja. Na kraju sigurna pobeda domaćina.

FULAM - ČELSI (tip 2, kvota 2,10) - 2:3

Vatromet na obali Temze i trijumfalno otvaranje Premijer lige u režiji Čelsija! Ali uprkos osvajanju celog plena (2:3), gostovanje Fulamu na Krejven Kotidžu nije bilo nimalo prijatno. Ćabi Alonso jeste startovao svoju trenersku, premijerligašku priču pobedom, mora da bude zadovoljan sa kakvom je energijom i glađu njegov napad nasrtao na gradskog rivala, ali nije mogla da mu promakne slabost koja bi u narednim rudnama mogla da izbije Plavcima priličan broj bodova iz džepa.

Precrtano

ALTGLINIKE - VOLFZBURG (tip 2, kvota 1,15) - 3:3

Bez dileme najveće iznenađenje dana stiže iz Kupa Nemačke. Očekivali smo rutinski pobedu Volfzburga koji je konstatno bio u zaostatku. Na kraju možemo da konstatujemo da je domaćin zasluženo slavio posle penala, ali ovo nije dobro za naše tikete.

OSASUNA - LEVANTE (tip 1, kvota1,95) - 0:0

Loša utakmica, malo lepog fudbala, malo šuteva i na kraju ni najmanje golova. Završeno je 0:0.

HELEŠER - ŠALKE (tip 2, kvota 1,30) - 2:2

Kup Nemačke je večeras definitivno bio najveći problem. Šalke nije uspeo u 90 minuta da reši pitanje pobednika. Na semaforu je stajalo 2:2 i samim tim ovaj par moramo da precrtamo.