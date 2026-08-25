LUDI TIKET (-), utorak, 681.234 dinara: Subotički Golubovi mu zagorčali život

Jedan strastveni kladilac iz Novog Pazara doživeo je pravu fudbalsku dramu kada je u slot klubu Novi Pazar 2 uplatio tiket koji je zamalo promenio sve. Sa ulogom od tačno 1.000 dinara, on je sastavio moćnu kombinaciju od 10 parova i naciljao astronomski dobitak od čak 681.234 dinara, uz ukupnu kvotu 608,25. Zelene kvačice su se bez greške nizale širom Evrope – od Makedonije, preko Nemačke, Italije i Švedske, pa sve do Danske. Ipak, sudbina je htela da se čitav ovaj neverovatan niz sruši na domaćim terenima.

Tragičan susret koji je oborio ovaj ludi tiket bio je meč Mozzart Bet Prve lige Srbije između Spartaka iz Subotice i Javora iz Ivanjice. majstor je tipovao na čistu pobedu Subotičana uz odličnu kvotu 2,40. Utakmica se međutim pretvorila se u pravi rolerkoster; Spartak je u prvom poluvremenu diktirao tempo i dva puta dolazio u vođstvo, završivši prvi deo igre sa obećavajućih 2:1. Međutim, borbeni gosti iz Ivanjice odbili su da se predaju i konstantno su pretili iz prekida. Kazna za neopreznost domaće odbrane stigla je u 78. minutu kada je Ristić zatresao mrežu za konačnih 2:2. Javor je u finišu bio čak i blizu potpunog preokreta, pa je Spartak u poslednjim sekundama intervenisao sa gol-linije kako ne bi pretrpeo poraz, ostavljajući Subotičane bez tri boda, a ovog igrača bez maksimalne isplate.

Iako je ostao ogroman žal za više od pola miliona dinara zbog samo jednog primljenog gola u završnici meča, igrač iz Novog Pazara ipak nije kući otišao praznih ruku. Zahvaljujući popularnom Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, koji nagrađuje igrače koji padnu samo jedan par sa visokom ukupnom kvotom, tuga je delimično ublažena. S obzirom na to da je pogođena kvota bez promašenog para i dalje bila izuzetno visoka, aktiviran je ovaj benefit koji mu je omogućio utešnu isplatu od 5.000 dinara. Ova situacija još jednom je pokazala koliko klađenje može biti surovo, ali i kako dobar klupski benefit može da spasi stvar kada se sruše snovi o velikom dobitku.