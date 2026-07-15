Mesi stiže Kafua

Čak i da se povredi u međuvremenu na treningu, šanse da Lionel Mesi neće igrati u nedeljnom finalu Svetskog prvenstva sa Španijom mere se u promilima. Stoga, najbolji fudbaler današnjice postaće tek drugi na svetu koji je uspeo da nastupi u tri mundijalska finala. Stigao je slavnog Brazilca Kafua, koji je u meču za trofej Svetskog prvenstva igrao 1994, 1998. i 2002. Dvaput je bio uspešan, baš kao što bi mogao Mesi ukoliko Argentina savlada Španiju.

Koliko je to realno posle fantastičnog izdanja Španaca protiv Francuza i argentinskog preokreta protiv Engleza u samom finišu meča, ostavićemo za neke naredne tekstove. Poenta ovog je da fantastični Gaučos i u 40. godini pomera granice. Kafu je protiv Nemačke u Jokohami 2002. imao 32 kada je kao kapiten podigao pehar koji mu je sa dva pogotka obezbedio Ronaldo.