Mesi stiže Kafua
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 23:56
Argentinac će u nedelju biti akter svog trećeg mundijalskog finala, kao svojevremeno slavni Brazilac
Čak i da se povredi u međuvremenu na treningu, šanse da Lionel Mesi neće igrati u nedeljnom finalu Svetskog prvenstva sa Španijom mere se u promilima. Stoga, najbolji fudbaler današnjice postaće tek drugi na svetu koji je uspeo da nastupi u tri mundijalska finala. Stigao je slavnog Brazilca Kafua, koji je u meču za trofej Svetskog prvenstva igrao 1994, 1998. i 2002. Dvaput je bio uspešan, baš kao što bi mogao Mesi ukoliko Argentina savlada Španiju.
Koliko je to realno posle fantastičnog izdanja Španaca protiv Francuza i argentinskog preokreta protiv Engleza u samom finišu meča, ostavićemo za neke naredne tekstove. Poenta ovog je da fantastični Gaučos i u 40. godini pomera granice. Kafu je protiv Nemačke u Jokohami 2002. imao 32 kada je kao kapiten podigao pehar koji mu je sa dva pogotka obezbedio Ronaldo.
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Prethodno se čuveni desni bek radovao peharu u Sjedinjenim Američkim Državama 1994, kada je već u prvom poluvremenu ušao sa klupe umesto povređenog Žoržinja, dok je u Francuskoj četiri godine kasnije razočaran napustio teren posle okršaja sa selekcijom domaćinom turnira (0:3).
Nedelja, 21.00: (2.30) Španija (3.00) Argentina (3.60)
Mesi je draž najveće fudbalske utakmice prvi put osetio na Marakani u Rio de Žaneiru 2014, kada je Argentina poražena od Nemačke sa 0:1, pogotkom Marija Gecea u drugom produžetku. Pre četiri godine u Kataru je uspeo da doživi vrhunac vanserijske karijere, a trofej će pokušati da odbrani u nedelju od 21.00 protiv Španije u Njujorku.
Za razliku od Kafua i - ponavljamo, biće čudo ako ne bude tako - Mesija, tri nastupa u finalima zbog povrede ili odluke trenera (jer su bili mladi) izmakla su Ronaldu Nazariju, Peleu, Lotaru Mateusu i Pjeru Litbarskom.