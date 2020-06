Miriše na šampionsko slavlje: Porto na autoputu ka tituli, kad ne mogu napadači može štoper (VIDEO)

Takvi pokloni se oberučke prihvataju. Kisknula je Benfika protiv Maritima i širom otvorila Portu vrata ka povratku krune na Dragao stadion, a dar najvećeg rivala Zmajevi su zgrabili i pobedom na gostovanju Pasoš Fereiri učvrstili se na liderskoj poziciji portugalske Primeire. Pet kola pre kraja lige imaju čak šest bodova više od najvećeg rivala i deluje da su spremni da se okite šampionskim znamenjem.

Koliko su motivisano ušli u meč izabranici trenera Serža Konseisaa pokazali su već u sedmom minutu. Možda ponajbolji igrač tima, Aleks Teles je centrirao iz kornera, loptu odbio Rikardo Ribeiro, ali samo na nogu Šenselu Mbembi, da bui nekadašnji član Anderlehta i Njukasla pokazao spretnost u protivničkom kaznenom prostoru i usmerio svoj tim ka pobedi – 1:0.

Mbembi je to bio tek drugi gol ove sezone, međutim, može da se ispotavi presudnim u borbi za titulu, jer je Porto sad komotan na vrhu tabele. Do kraja ima mečeve sa Belanenseom kući, sa Tondelom u gostima, sledi derbi sa Spotingom na svom stadionu – sigurno najteži izazov do kraja trke – pa duel sa Moreirenseom na istom mestu i u završnoj rundi gostovanje Bragi. Zato je ovaj kapital od šest bodova značajan, omogućava Portu i da kiksne koji put. Mada, kako igra Benfika i kakve probleme ima – večeras je ostavku podneo trener Bruno Laž – deluje da je trka rešena.

Doduše, u Lisabonu će sigurno imati šta da prigovore sudiji Godinju, pošto je početkom drugog poluvremena propustio priliku da pokaže na belu tačku u korist Pasoš Fereire. Lopta je posle centaršuta pogodila u ruku desnog beka gostiju Manafu, VAR je prekontrolisao situaciju i proceni da penala nema, ali to neće umanjiti kritike Benfike i mišljenja da je Porto favorizovan. No, Orlovi su sami krivi što posustaju u trci. Porto, jednostavno, manje greši. Ne igra ni on blistavo, ali bar pobeđuje kad je važno. A tako se osvaja titula.

PRIMEIRA – 29. KOLO

Nedelja

Boavista - Santa Klara 1:0 (1:0)

/Lukas Taljapjetra 14/

Ponedeljak

Aves – Moreirense 0:1 (0:0)

/Abreu 52/

Maritimo – Benfika 2:0 (0:0

/Korea 74, Pino 78/

Feireira – Porto 0:1 (0:1)

/Mbemba 7/

Utorak

18.00: (2,15) Famalikao (3,35) Portimonense (3,50)

20.15: (1,40) Gimaraeš (4,40) Setubal (9,00)

22.30: (3,90) Rio Ave (3,40) Braga (2,00)

Sreda

20.00: (2,75) Belenenseš (2,90) Tondela (2,90)

22.15: (1,50) Sporting (4,00) Žil Visente (7,50)