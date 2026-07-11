Menja se poredak u Kazahstanu: Novi investitori preporodili Ordabasi, Antić napada tron

Prednost Ordabasija u odnosu na jedinog konkurenta za titulu, Kairat, jeste to što neće igrati Evropu, za razliku od branioca krune koji je u sredu počeo svoj pohod na Ligu šampiona. Namučila ga je Sutjeska pre četiri dana, ali je slavio sa 2:1 u prvom meču prvog kola kvalifikacija pogotkom u sudijskoj nadoknadi.

17.00: (7,00) Kaspij (4,00) Ordabasi (1,45)

Ordabasi je bez poraza, sa samo četiri remija u 16 kola i grabi ka drugoj tituli u istoriji. Prošle sezone je ovaj klub bio tek sedmi u prvenstvu, uz poraz u finalu Kupa Kazahstana, nije izborio izlazak na međunarodonu scenu.

Preporod je usledio ove godine. Antić je za Mozzart Sport govorio o tome šta je tajna uspeha Ordabasija u ovom šampionatu, koji danas (17.00) u gostima protiv Kaspija u Aktauu juri osmu vezanu pobedu u šampionatu, a devetu ako računamo i kup ove države.

“Na početku sezone nam niko nije davao šansu da se nađemo na mestu na kome smo sada. Ušli su u klub početkom godine novi investitori. Zadržali su moldavskog trenera Andreija Martina, koji je sa nama bio i prošle sezone. Dovedena su četiri-pet pojačanja pred ovaj šampionat, u saradnji trenera i sportskog direktora, i pogođeno je sa svima. Imamo dobru ekipu, cilj je Evropa za narednu godinu, a mislim da možemo i da osvojimo titulu”, rekao je Antić na početku razgovora za naš portal.

(©fcordabasy.kz)

Ima li euforije u klubu, većih ambicija? Kada si lider, svi očekuju da tu i ostaneš?

“Otkad su novi ljudi ušli u klub, oseća se miris titule. Imamo širi roster i kvalitetne igrače. Ako do 1. septembra nastavimo u ovom ritmu, znaće se 70-80 odsto da li možemo da izguramo do kraja. Ima euforije kod navijača i u klubu. Pred utakmice se prave spektakl za navijače, organizuju nagradne igre i poklanjaju automobili, ajfoni. Mnogo se ulaže u marketing i svaka utakmica je kao praznik ovde u Šimkentu. Uvek je Ordabasi imao veliku podršku s tribinama, a kada se pobeđuje, onda bude i više ljudi na tribinama”.

14.00: (2,50) Irtiš Pavlodar (3,05) Ženis (2,85)

Zadovoljstvo provejava u glasu nekadašnjeg igrača Rada, Crvene zvezde, Jagodine, Vojvodine, beloruskog Šahtjor Soligorska, ruskog Himkija i Partizana, iz koga je početkom prošle godine stigao u Ordabasi.

“Klub uradio pravu stvar što je zadržao trenera Martina posle ne tako dobre prošle sezone. Kao što je Duda Ivković nekada govorio, ekipa se sklapa tri godine. Pik ti je u trećoj. Prve gledaš da promeniš igrače, druge dopuniš, pa treće još možda dođu dva-tri i to je to, tada moraš da napadaš ciljeve koje si zacrtao. Trener je dobar, imamo stabilnost u klubu i to se vidi po rezultatima. Predsednik je baš ambiciozan, što je jako važno jer od glave sve ide. Zagrizli su u Šimkentu, žele da naprave veliki klub. I to nisu samo reči, gradi se novi stadion, kao i klupska baza. Svi su zadovoljni u klubu, ja sam prezadovoljan statusom u timu, podrškom trenera, ljudi u upravi. Svi mi pomažu, samo da potraje tako. I porodica je sa mnom, to mi je mnogo važno”.

Kako ste zadovoljni svojim igrama?

“Igram dobro, baš sam zadovoljan. Igramo i sa četvoricom i sa petoricom pozadi, i uže i šire. Zadovoljan sam kako me trener vidi, pronašao mi je pravu poziciju. Fudbal je danas napredovao, sada igram sve po levoj strani. I ekipa ti pomaže, mnogo je bolja ekipa nego prošle sezone”.

15.00: (2,25) Ulitau (3,20) Kizilorda (3,10)

Kako će Kairat bez superatalentovanog Dastana Satpajeva, koji je napustio klub pošto je napunio 18 godina i preselio se u Čelsi?

“Kao zamena je stigao španski napadač Mark Gual, ali on je više 'desetka'. Nije klasičan napadač kao Satpajev koji je dobar dribler, uvek ide napred, brz je, ima dobar šut, centaršut, ne razmišlja puno i direktan je fudbaler. Nisu u Kairatu našli adekvatnu zamenu za njega i mislim da je slabiji. Neće mu biti lako u Nikšiću u revanšu”.

Nikola sa naslednikom Kostom

Trka za titulu je spala na dva imena posle prvog dela šampionata?

“Definitivno ćemo sa Kairatom da se borimo za titulu, izdvojili smo se na vrhu.

Ko je najveće razočaranje šampionata?

“Tobol je baš razočarao, u donjem delu je tabele, tamo je Uroš Milovanović. Ne znam zašto je tako slab ove godine, a ima ekipu za gornji dom”.

Priča li se srpski u svlačionici Ordabasija?

“Tu je od ove godine sa mnom Aleksa Amanović. I sa njim je klub mnogo dobio, pun popgodak je njegov dolazak, dobro se adaptirao ovde i važan je igrač za naš tim”, zaključio je Antić.

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KAZAHSTAN 1 – 17. KOLO

Subota

14.00: (2,50) Irtiš Pavlodar (3,05) Ženis (2,85)

15.00: (2,25) Ulitau (3,20) Kizilorda (3,10)

15.00: (2,10) Žetsu (3,35) Altaj (3,25)

17.00: (7,00) Kaspij (4,00) Ordabasi (1,45)

Nedelja

16.00: (2,05) Astana (3,30) Aktobe (3,45)

16.00: Atirau – Jelimaj

17.00: Tobol – Okžetpes

***kvote su podložne promenama