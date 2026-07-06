(©Reuters)
(©Reuters)

MUNDIJAL (25. dan)

pon. 06.07.26. | 03:39

Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa utakmica osmine finala Svetskog prvenstva

SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Ponedeljak
MEKSIKO - ENGLESKA 2:3
/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn pen 60/

Nedelja

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/

21.00: (3,80) Portugalija (3,45) Španija (2,00)

Utorak
02.00: (2,70) SAD (3,40) Belgija (2,65)
18.00: (1,35) Argentina (4,90) Egipat (9,50)
22.00: (3,40) Švajcarska (3,25) Kolumbija (2,30)

Subota

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/

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