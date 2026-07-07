MUNDIJAL (26. dan)

SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Utorak

SAD - Belgija 1:4

/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/

Sjedinjene Američke Države (4-3-3): Friz - Frimen, Ričards, Rim, Robinson (od 90+2 Arfsten) - Mekeni, Adams (od 72. Pepi), Tilman - Dest (od 46. Rejna), Balogun (od 90+2 Rajt), Pulišić (od 59. Berhalter).

Belgija (4-2-3-1): Kurtoa - Kastanj, Mehele, Engoj, De Kujper - Raskin (od 89. Vitsel), Onana (od 21. Vanaken) - Lukebakio (od 67. Doku), Tilemans, Trosar (od 89. Salemakers) - De Ketelare (od 67. Lukaku).

18.00: (1,35) Argentina (4,90) Egipat (9,50)

22.00: (3,40) Švajcarska (3,25) Kolumbija (2,30)

Subota

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)

/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)

/Embape 70pen/

Nedelja

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)

/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/

Ponedeljak

Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)

/Kinjones 42, Himenes 69pen - Belingem 36, 38, Kejn 60pen/

Portugalija - Španija 0:1 (0:0)

/Merino 90+1/

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