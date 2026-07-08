(©Reuters)
(©Reuters)

MUNDIJAL (27. dan)

sre. 08.07.26. | 00:14

Pratite iz minuta u minut sva dešavanja sa utakmica osmine finala Svetskog prvenstva

SVETSKO PRVENSTVO - OSMINA FINALA

Utorak

Švajcarska - Kolumbija 0:0 (0:0), penalima 4:3

Argentina - Egipat 3:2 (0:1)
/Romero 79, Mesi 83, Fernandes 90+2 - Ibrahim 15, Ziko 67/

SAD - Belgija 1:4 (1:2)
/Vanaken 31ag - De Ketelare 9, 33, Vanaken 57, Lukaku 90+3/

Subota

Kanada - Maroko 0:3 (0:0)
/Unahi 49, 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)
/Embape 70pen/

Nedelja

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)
/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/

Ponedeljak
Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)
/Kinjones 42, Himenes 69pen - Belingem 36, 38, Kejn 60pen/

Portugalija - Španija 0:1 (0:0)
/Merino 90+1/

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