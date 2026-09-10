Zverev na korak od trećeg uzastopnog grend slem finala

Najbolja godina u karijeri Aleksandra Zvereva. Osvojio je u njoj svoj prvi grend slem trofej, Rolan Garos, pa igrao u finalu Vimbldona, a korak ga deli da se plasira i u borbu za pehar na US openu. Korak ga deli od trećeg grend slem finala uzastopno.

Valjda je osvajanjem titule u Parizu pao ogroman kamen s leđa nemačkom teniseru, pa sada ne doživljava pomračenja protiv slabijih rivala. A, jedan od takvih je Botik Van de Zandšulp, kojem Zverev nije dao ni šansu u četvrtfinalu – 6:2, 7:5, 6:1.