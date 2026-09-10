Zverev na korak od trećeg uzastopnog grend slem finala
Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 04:21
Nemac lako pobedio Van de Zandšulpa – 3:0
Najbolja godina u karijeri Aleksandra Zvereva. Osvojio je u njoj svoj prvi grend slem trofej, Rolan Garos, pa igrao u finalu Vimbldona, a korak ga deli da se plasira i u borbu za pehar na US openu. Korak ga deli od trećeg grend slem finala uzastopno.
Valjda je osvajanjem titule u Parizu pao ogroman kamen s leđa nemačkom teniseru, pa sada ne doživljava pomračenja protiv slabijih rivala. A, jedan od takvih je Botik Van de Zandšulp, kojem Zverev nije dao ni šansu u četvrtfinalu – 6:2, 7:5, 6:1.
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Za mesto u finalu Aleksandar Zverev igraće protiv Karena Hačanova. Sada posle ispadanja Karlosa Alkarasa, Nemac je prvi favorit za osvajanje titule.
U maniru prvog nosioca je Zverev odigrao ovaj meč. U prvom setu je napravio dva brejka, u drugom jedan i tu je borba maltene završena. U trećem setu Nemac je dva puta uzastopno oduzeo servis Holanđanu i rutinski izborio plasman u polufinale US opena.
Zverevu je najbolji plasman na turniru u Njujorku finale iz 2020. godine, kada je izgubio od Dominika Tima, iako je vodio 2:0 u setovima.