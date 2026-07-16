NAJAVA DANA (četvrtak, 16. jul): Vošina bitka protiv Ferencvaroša i ostale evropske teme

U. KLUŽ – DIN. KIJEV, 19.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Završili su Kijevljani meč protiv Univerzitatee Kluž bez golova, što je posebno neverovatno za duel odigran u Lublinu, na neutralnom terenu. Oni su, naime, protiv Rumuna uputili 23 udarca na gol (pet u okvir) naspram ukupno tri rivala. Trebalo bi sada malo življe da se igra.

ALUMINIJ – ŠERIF TIRASPOLJ, 20.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Zvučnija imena u večerašnjim bojevima, Šerif i Dinamo Kijev, na primer, nisu uspeli da ostvare nikakav kapital pred revanš u gostima. Završili su mečeve protiv slovenačkog Aluminija, odnosno Univerzitatee Kluž bez golova. Kako bilo, Aluminij je preživeo u gostima, a da li će i kao domaćin, to se teško sa pouzadanošću sme tvrditi.

FERENCVAROŠ – VOJVODINA, 20.15

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Atmosfera odlična, utisak korektan, rezultat razočaravajući. Činilo se da će Vojvodina u prvom meču prvom kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Ferencvaroša uspeti da ostane na pozitivnoj nuli, ali je u finiŠu Jusuf Bamidele, stari novosadski poznanik, slomio kičmu Kornelu Suču i publici na Karađorđu – 1:2. Jasno vam je da će strašno teško biti Lalama da odole Mađarima u gostima.

ŽILINA – HAJDUK SPLIT, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Verovatno i bolji no što su se pre nedelju dana mnogi na Poljudu nadali. Sjatilo se oko 22.500 duša u školjku i velika većina ju je sa osmesima napustila, jer Hajduk je pobedio Žilinu i ostavio je sasvim solidan utisak – 2:0 (1:0). Sve u svemu, nema Hajduk čega da se bori kada se ukršta sa Žilinom, koja je u svakom slučaju tim znatno suženijih mogućnosti.

VESTRI – KARABAG, 22.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

U fudbalu nema garancija, ali kada igrate kao Karabag na prvom meču, i dobijete ga sa 3:0, odna nikakav stres nije revanš istom rivalu koji na prvoj utakmici, pa slobodni smo da kažemo nije uspeo da pređe centar, niti da šutne ka golu. Posle takvog prvog meča, ovaj za Karabag deluje kao ekskurzija.

INTER TURKU – SARAJEVO, 17.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Velika muka čeka Sarajevo Adema Ljajića u revanš meču kvalifikacija za Ligu Konferencija. Bordo tim je preživeo finsku disciplinu Intera iz Turkua i golom u sudijskoj nadoknadi došao do remija. Mada teško da će navijači Sarajeva biti zadovoljni viđenim u režiji ekipe koja u svojim redovima ima Ljajića, Cimerota..

BATE BORISOV – ELBASAN, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Prvi susret u Albaniji završen je bez pobednika (1:1), što oba tima ostavlja u potpunoj igri za prolaz dalje. Elbasan je pokazao da može da parira favorizovanom beloruskom predstavniku, dok BATE računa na svoje veće evropsko iskustvo kako bi obezbedio plasman u narednu rundu. Očekuje se oprezna i taktička utakmica jer popravnog ispita više nema.

VIKINGUR – STRAJNAN, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Stjarnan brani veliku prednost iz prve utakmice, u kojoj je na domaćem terenu slavio sa ubedljivih 3:1. Farski predstavnik se uzda u domaći teren i mora od starta da krene u ofanzivu kako bi nadoknadio dva gola zaostatka, dok će Islanđani vrebati šansu iz kontranapada da potvrde prolaz u narednu rundu.

HAPOEL BER ŠEVA – MAKABI T.A, 18.30

(Fudbal, Superkup Izraela)

Ovaj duel donosi direktan revanš za uzbudljivo majsko finale nacionalnog kupa u kojem je Makabi slavio sa 2:1, dok domaći Hapoel traži osvetu pred svojim navijačima gde je u poslednjem prvenstvenom okršaju uspeo da savlada velikog rivala sa efikasnih 4:2. Pored prestiža i prvog sezonskog pehara, pobednik ovog velikog derbija dobiće ogroman vetar u leđa pred predstojeće evropske kvalifikacije.