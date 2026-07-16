Tanjga pravi dve promene za revanš u Budimpešti: Dilema oko Zukića

Niti Tanjga, niti Mulahusejnović, Zukić, Mitrović, niti bilo ko od novajlija, ili uopšte u novosadskom klubu, ima čarobni štapić kojim će zamahnuti i automatski učiniti da najboljih 11 na papiru postanu i najboljih 11 na terenu. Evidentno je bilo u prvom duelu sa mađarskim vicešampionom da pojedinim pojačanjima iz letnjeg prelaznog roka fali fudbala u nogama, ali i da ostatku ekipe nedostaje vreme da se na njih navikne. Zbog toga, ali i činjenice da je Lalama dogorelo do nokata, Miroslav Tanjga i njegov stručni štab morali su da se okrenu oprobanom receptu i igračima koji su izneli prošlu sezonu, najuspešniju za Lale u modernoj istoriji.

Pokušao je iskusni stručnjak diplomatski da pristupi susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Ne može mu se to preterano zameriti, jer su vesti o bombastičnim transferima na Karađorđu odzvanjale gotovo svakodnevno. Ali sada, kada je pred ekipom utakmica biti ili ne biti, morao je šef struke Novosađana da preseče i posluša instinkt, jer će, na kraju krajeva, u slučaju Vošine eliminacije sa međunarodne scene najviše prstiju biti uprto upravo u njega.

Zbog toga je Tanjga odlučio da dvojica startera iz prvog meča u Novom Sadu revanš na Grupama Areni počnu sa klupe. A možda im se pridruži i treći, oko čijeg statusa 62-godišnji stručnjak ima najveću dilemu.

Kako saznajemo, promene koje će Lale izvršiti u startnoj postavi za duel sa Fradijem u mađarskoj prestonici su sledeće: umesto Nardina Mulahusejnovića počeće znatno iskusniji Aleksa Vukanović, dok će po levom boku umesto Stefana Mitrovića od prvog minuta delovati Milan Kolarević.

Aleksa Vukanović (©Starsport)

Mulahusejnović, koji je bio prvo letnje pojačanje Stare dame kada je u junu iz jermenske Noe stigao u Vojvodinu za 600.000 evra, za sada se nije snašao u redovima Novosađana. Protiv Fradija je prošlog četvrtka delovao nesigurno u napadu, a potpuno neupotrebljivo u defanzivi. Imao je priliku i da se iskupi za bled debi pred domaćom publikom, ali je iz neposredne blizine pogodio okvir gola.

Iako je gotovo identično, maltene sa peterca, u stativu šutirao i Aleksa Vukanović po ulasku u igru, procena stručnog štaba je da će 34-godišnji momak iz Gajdobre biti korisniji od Mulahusejnovića u Budimpešti. Pre svega zbog doprinosa u defanzivi, odnosno presingu na kojem insistira Tanjga i koji je izrastao u jedno od najvećih oružja Lala prethodne sezone. Tu su i spuštanje po loptu, njeno zadržavanje, razigravanje saigrača, ali i golgeterski učinak, jer se svi u klubu nadaju da će Vukanović uskoro pronaći svoju prepoznatljivu formu ispred protivničkog gola.

20.15: (1,50) Ferencvaroš (4,65) Vojvodina (6,00)

Što se tiče rotacije Kolarević – Mitrović, sve se ogledalo u onih stotinak kontakata sa loptom bivšeg krila Crvene zvezde, kada iz više pokušaja nije uspeo da napravi nikakvu prednost na boku, i onom jednom nekadašnjeg ofanzivca Voždovca, kada je spojio sa golom, odnosno stativom, svog saigrača u špicu napada.

I Vukanović i Kolarević su na neki način tokom prethodne takmičarske godine važili za poverenike Miroslava Tanjge. Jedan je predvodio tim iskustvom i požrtvovanim pristupom postavljao primer ostalima, dok je drugi zauzeo mesto prvog „bonusa“ u ekipi. Situacija je takva da je Tanjga morao da posegne za fudbalerima od kojih zna šta može da očekuje, pre nego za onima koji su još uvek svojevrsna „mačka u džaku“.

Dejan Zukić (©Vojvodina)

To se ne bi smelo reći za Dejana Zukića, koji je od odlaska sa Karađorđa gotovo bez izuzetka pružao odlične partije u Austriji. Ipak, očigledno je bilo u duelu sa Ferencvarošem, kao i na kontrolnim utakmicama koje su mu prethodile, da se kapiten Lala još uvek nije u potpunosti uklopio u filozofiju na kojoj insistira Voša. Prošlog četvrtka motorički nije mogao da isprati saigrače u presingu, niti da dobije duele za ničije lopte na sredini terena.

Međutim, iako nije imao konkretan završni pas, niti duže periode poseda lopte, mađioničar iz Bačkog Jarka uspeo je da upiše hokejašku asistenciju, pošto je upravo on proigrao Stefana Mitrovića, čiji je centaršut završio kao auto-gol gostiju. Ali znakovi pitanja oko Zukića postoje. Oni su donekle i normalni, jer nema ni mesec dana otkako se vratio u voljeni klub u rekordnom transferu, a prošao je samo deo priprema sa ekipom. Očigledno je da kohezija između njega i ostatka tima još nije na idealnom nivou i zbog toga neće biti iznenađenje ukoliko se Tanjga opredeli da ga ostavi na klupi kao potencijalnog džokera, a njegovo mesto poveri najboljem strelcu Lala iz minule sezone – Milutinu Vidosavljeviću.

Bilo je pitanje šta će biti sa nekadašnjim vezistom kragujevačkog Radničkog po dolasku Dejana Zukića, ali 25-godišnji momak iz Prokuplja nije klonuo duhom. Naprotiv, zapažene partije pružao je i tokom priprema u Austriji, bio je vođa druge postave koja se u nekoliko navrata pokazala i boljom od prve, pa bi sada za tu istrajnost mogao da bude nagrađen startom protiv Fradija u Budimpešti.

Odluka koja je pred šefom struke Novosađana nije nimalo laka, jer ukoliko izostavi igrača za kojeg su čelnici Stare dame platili Volfsbergeru 2.000.000 evra, a pritom ne ostvari željeni rezultat, mogla bi da ima efekat rikošeta po Tanjgu. Ali, kao što smo već rekli, Vojvodina je saterana uza zid i mora nešto novo, odnosno staro, da pokuša u Budimpešti.

U ostatku tima ne bi trebalo da bude promena. Iako je Lukas Baros prošlog četvrtka odigrao verovatno i svoju najslabiju partiju u dresu Lala, Brazilac je zadužio Novosađane u prethodnom periodu, a retko kada mu se dešavalo da veže dva razočaravajuća izdanja. Zbog toga će bek iz Rio de Žaneira i na Grupama Areni dobiti prednost u odnosu na Petra Sukačeva. U centru odbrane će se bez dileme naći štoperski tandem Đorđe Crnomarković – Kornel Suč, dok će levi bek biti najpouzdaniji igrač Lala iz prvog meča, Lazar Nikolić.

Ispred njih komandovaće Ifet Đakovac i Njegoš Petrović. Uprkos kobnoj grešci koju je u prvom susretu napravio fudbaler iz Krupnja, nema sumnje da će ponovo zadobiti poverenje stručnog štaba, jer je vođa ovog tima i bez njega se startnih 11 Novosađana za revanš u glavnom gradu Mađarske teško mogu zamisliti.

U navali jedino Lazar Ranđelović iz duela pre sedam dana ima garantovano mesto među starterima. Iako je „prespavao“ prvo poluvreme na Karađorđu, od Leskovčana se očekuje da ponovo bude glavni adut a u ofanzivi Novosađana.

Startna postava Vojvodine za duel sa Ferencvarošem u Budimpešti, u formaciji 4-2-3-1, trebalo bi da izgleda ovako: Dragan Rosić – Lazar Nikolić, Đorđe Crnomarković, Kornel Suč, Lukas Baros – Njegoš Petrović, Ifet Đakovac – Lazar Ranđelović, Milutin Vidosavljević, Milan Kolarević – Aleksa Vukanović.

LIGA EVROPE

Prvo kolo kvalifikacija

19.30: (4,10) Deri Siti (3,50) CSKA Sofija (1,90), prvi meč 2:3

19.30: (5,00) Univerzitatea Kluž (3,75) Dinamo Kijev (1,70), prvi meč 0:0

20.00: (3,70) Aluminij (3,30) Šerif Tiraspolj (2,00), prvi meč 0:0

20.15: (1,50) Ferencvaroš (4,65) Vojvodina (6,00), prvi meč 2:1

20.30: (3,30) Žilina (3,40) Hajduk Split (2,20), prvi meč 0:2

22.00: (18,0) Vestri (8,50) Karabag (1,10), prvi meč 0:3