LUDI TIKET, četvrtak, 312.500 dinara: Prelazi provučeni kroz iglene uši

Dok većina traži „sigurice” u nama bliskim ligama i svetsim takmičenjima, jedan majstor klađenja rešio je da u sredu u podne baci pogled skroz na Daleki istok i u Kupu Južne Koreje pronađe dobitnu kombinaciju koja graniči sa naučnom fantastikom. Preko Mozzart veb aplikacije odigran je tiket sa samo dva para, ali kakva! Spojena su dva prelaza „iz keca u dvojku” i „iz dvojke u keca”, gde je svaka pojedinačna kvota iznosila nestvarnih 25,0. Ukupni koeficijent od 625 obećavao je spektakl, a uplata od 500 dinara pretvorila se u pozamašan dobitak od 312.500 dinara.

Bet analiza ovog tiketa pokazuje da je igrač savršeno namirisao mečeve gde su favoriti skloni opuštanju ili gde su kup utakmice same po sebi donose potpunu anarhiju na terenu. Na prvom meču, Namjangžu je uspeo da povede na poluvremenu (1:0), baš kako je na tiketu i prognozirano, da bi u nastavku Gimpo ubacio u petu brzinu, napravio potpuni preokret i slavio sa 1:2. Moglo je sve i da padne, jer onaj kec na poluvremenu, zaokružen je tek u drugom minutu nadoknade vremena u prvom delu igre. Scenario iz snova se nastavio na drugom paru gde je Jangpjeong šokirao domaćina i vodio na pauzi sa 0:1. Međutim, Hvaseong u drugom poluvremenu kreće u opšti napad, postiže čak četiri pogotka u pravoj goleadi i završava meč rezultatom 4:3. E, tu je baš bila drama, jer je pobedonosni pogotak pao u 90. minutu, što bi na koncu trebalo da znači da je tiket prošao kroz iglene uši.

Dok su se mreže tresle u Južnoj Koreji, na nalogu ovog igrača skakao je adrenalin, da bi se sve završilo zelenim statusom isplate. Ovakav instinkt za drastične preokrete na poluvremenima se ne viđa često, pa ovaj tiket zasluženo ulazi u kategoriju legendarnih Mozzart majstorija.