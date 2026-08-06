NAJAVA DANA (četvrtak, 6. avgust): Tobol u Humskoj i ostale evropske teme

MAKABI T.A. – CSKA SOFIJA, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

CSKA Sofija i Makabi Tel Aviv otvaraju treće kolo kvalifikacija za Ligu Eevrope na neutralnom terenu u Batumiju, nakon što su obe ekipe uspešno prošle prethodne runde. Očekuje se izjednačen meč između bugarskog tima koji je teško pobediti i iskusnog izraelskog sastava koji je lako prebrodio Šerif iz Tiraspolja. CSKA se mučio s Karabagom, da bi pre svega zbog snage odbrane uspeo da prođe dalje boljim izvođenjem penala.

SALCBURG – PAFOS, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Pafos je napravio veliki preokret protiv Hajduka iz Splita. Nakon poraza u prvom meču, na domaćem terenu su nadoknadili zaostatak u sudijskoj nadoknadi, a zatim u produžecima obezbedili prolaz ukupnim rezultatom 4:2. Nasuprot tim čudima stoji Salcburg, odlično popunjen i spreman da ih dočeka, nadajući se da će prednost uspeti da ostvari dobrim rezulatatom prve utakmice.

PAOK – ANDERLEHT, 19.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

PAOK je preskočio Dinamo iz Kijeva, odnosno dobio je oba meča, pa može na Anderleht koji je nakon remija sa Hamarbijem u gostima, na svom terenu bio ubedljiv i slavio sa 3:1. Jasno je da kvote govore u prilog činjenici da su Grci na svom terenu opasniji, usuđujemo se da konstatujemo i da Anderlehtu u gostima, a govorimo o takmičarskim mečevima u prošlosti, odnosno od početka godine nije išlo.

BENFIKA – HARTS, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)

Škoti su pred ovaj meč poraženi od Aberdina u prvenstvu, a pre toga izgubili su i dvomeč sa Šturmom iz Graca, a tom prilikom primili su ukupno šest golova. Neuporediva snaga timova, osnovna je za razumevanje meča u koji Benfika ulazi kao favorit, mada je u prethodnoj fazi dozvolila da je porazi Sent Galen, da bi ga zatim savladala sa masivnih 5:0.

ŽALGIRIS – HAJDUK SPLIT, 19.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Žalgiris je bio na kolenima, nakon poraza od Dinamo Tbilisija na prvom meču, jer 3:0 iz te utakmice nije malo. Desilo se zatim čudo, pa su ovaj isti tim na revanšu deklasirali sa čak 7:2. Hajduk im na noge dolazi nakon izbacivanja iz trke za Ligu Evrope, pošto je prokockao prednost od 2:0 protiv Pafosa, i dozvolio da revanš ode u produžetke i okonča se sa 4:0.

BORAC BANJALUKA – ML VITEBSK, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Borac se malo kockao sa Petrokubom, pa je nakon pobede na prvom meču, pri rezultatu 3:0, na revanšu odigrao za konačnih 3:3. Vitebsk je nadigrao Sutjesku u svom dvomeču, pošto u kvalifikacijama za Ligu šampiona bukvalno nije mogao ništa Univerzitatei. Sve u svemu, po sastavu ekipa Borca u ovom trenutku deluje dosta sposobnije.

BRAGA – DIN. MINSK, 20.30

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Braga se nije mnogo mučila protiv Železničara koji je na revanšu prošao kao bos po trnju, uz poraz od 4:0. Dinamo Minsk je dobio prvi meč sa Nefčijem pri konačnih 2:4, da bi na revanšu bio poražen s minimalnim rezultatom. Sve u svemu, ne treba biti fudbalski stručnjak da bi se konstatovalo da je Braga veliki favorit pred ovu rundu kvalifikacija.

RIJEKA – ILVES, 20.45

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Rijeka je sa dva minimalca prebrodila Deri Siti, a zatim je u HNL-u dobila Rudeš i tako napravila sjajnu uvertiru za dvomeč sa Ilvesom. Finci su morali da rešavaju stvar sa Strajnanom na penale, tako da ih je to dosta iscrpelo. Zato u ovoj situaciji, i pred svojim navijačima ekipa Rijeke deluje sposobnije da dođe do pobede, što i kvote uz bukvalno iguricu uz tip na Hrvate potpuno potvrđuje.

PARTIZAN – TOBOL, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Superligaški sumrak u Humskoj evidentan je nakon što je Partizan poražen od IMT-a u trećem kolu šampionata Srbije. Ekipi Saše Ilića zato treba hitan oporavak u Evropi, u sudaru sa Tobolom koji je u Kazahstanu pred ovaj meč poražen od Ordabasija. Sve u svemu, individualni kvalitet je na strani Parnog valjka, što svakako treba da bude materijalizovano i kroz igru na terenu.