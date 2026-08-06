NAJAVA DANA (četvrtak, 6. avgust): Tobol u Humskoj i ostale evropske teme
Vreme čitanja: 4min | čet. 06.08.26. | 08:15
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
JAGJELONIJA – RENDŽERS, 18.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
Jagjelonija je neporažena još od aprila, što samo po sebi znači da Poljaci imaju odličan tim, sposoban da se suprostavi Rendžersima, koji su recimo dobili pripremni meč sa Sent Etjenom, a odigrali nerešeno sa Vest Hemom. Daćemo gostima blagu prednost u smislu kvaliteta, ali nećemo zaobići konstataciju da ovaj meč ima sve preduslove da bude nepet.
Izabrane vesti
MAKABI T.A. – CSKA SOFIJA, 18.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
CSKA Sofija i Makabi Tel Aviv otvaraju treće kolo kvalifikacija za Ligu Eevrope na neutralnom terenu u Batumiju, nakon što su obe ekipe uspešno prošle prethodne runde. Očekuje se izjednačen meč između bugarskog tima koji je teško pobediti i iskusnog izraelskog sastava koji je lako prebrodio Šerif iz Tiraspolja. CSKA se mučio s Karabagom, da bi pre svega zbog snage odbrane uspeo da prođe dalje boljim izvođenjem penala.
SALCBURG – PAFOS, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
Pafos je napravio veliki preokret protiv Hajduka iz Splita. Nakon poraza u prvom meču, na domaćem terenu su nadoknadili zaostatak u sudijskoj nadoknadi, a zatim u produžecima obezbedili prolaz ukupnim rezultatom 4:2. Nasuprot tim čudima stoji Salcburg, odlično popunjen i spreman da ih dočeka, nadajući se da će prednost uspeti da ostvari dobrim rezulatatom prve utakmice.
PAOK – ANDERLEHT, 19.45
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
PAOK je preskočio Dinamo iz Kijeva, odnosno dobio je oba meča, pa može na Anderleht koji je nakon remija sa Hamarbijem u gostima, na svom terenu bio ubedljiv i slavio sa 3:1. Jasno je da kvote govore u prilog činjenici da su Grci na svom terenu opasniji, usuđujemo se da konstatujemo i da Anderlehtu u gostima, a govorimo o takmičarskim mečevima u prošlosti, odnosno od početka godine nije išlo.
BENFIKA – HARTS, 21.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu Evrope)
Škoti su pred ovaj meč poraženi od Aberdina u prvenstvu, a pre toga izgubili su i dvomeč sa Šturmom iz Graca, a tom prilikom primili su ukupno šest golova. Neuporediva snaga timova, osnovna je za razumevanje meča u koji Benfika ulazi kao favorit, mada je u prethodnoj fazi dozvolila da je porazi Sent Galen, da bi ga zatim savladala sa masivnih 5:0.
ŽALGIRIS – HAJDUK SPLIT, 19.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Žalgiris je bio na kolenima, nakon poraza od Dinamo Tbilisija na prvom meču, jer 3:0 iz te utakmice nije malo. Desilo se zatim čudo, pa su ovaj isti tim na revanšu deklasirali sa čak 7:2. Hajduk im na noge dolazi nakon izbacivanja iz trke za Ligu Evrope, pošto je prokockao prednost od 2:0 protiv Pafosa, i dozvolio da revanš ode u produžetke i okonča se sa 4:0.
BORAC BANJALUKA – ML VITEBSK, 20.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Borac se malo kockao sa Petrokubom, pa je nakon pobede na prvom meču, pri rezultatu 3:0, na revanšu odigrao za konačnih 3:3. Vitebsk je nadigrao Sutjesku u svom dvomeču, pošto u kvalifikacijama za Ligu šampiona bukvalno nije mogao ništa Univerzitatei. Sve u svemu, po sastavu ekipa Borca u ovom trenutku deluje dosta sposobnije.
BRAGA – DIN. MINSK, 20.30
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Braga se nije mnogo mučila protiv Železničara koji je na revanšu prošao kao bos po trnju, uz poraz od 4:0. Dinamo Minsk je dobio prvi meč sa Nefčijem pri konačnih 2:4, da bi na revanšu bio poražen s minimalnim rezultatom. Sve u svemu, ne treba biti fudbalski stručnjak da bi se konstatovalo da je Braga veliki favorit pred ovu rundu kvalifikacija.
RIJEKA – ILVES, 20.45
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Rijeka je sa dva minimalca prebrodila Deri Siti, a zatim je u HNL-u dobila Rudeš i tako napravila sjajnu uvertiru za dvomeč sa Ilvesom. Finci su morali da rešavaju stvar sa Strajnanom na penale, tako da ih je to dosta iscrpelo. Zato u ovoj situaciji, i pred svojim navijačima ekipa Rijeke deluje sposobnije da dođe do pobede, što i kvote uz bukvalno iguricu uz tip na Hrvate potpuno potvrđuje.
PARTIZAN – TOBOL, 21.00
(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)
Superligaški sumrak u Humskoj evidentan je nakon što je Partizan poražen od IMT-a u trećem kolu šampionata Srbije. Ekipi Saše Ilića zato treba hitan oporavak u Evropi, u sudaru sa Tobolom koji je u Kazahstanu pred ovaj meč poražen od Ordabasija. Sve u svemu, individualni kvalitet je na strani Parnog valjka, što svakako treba da bude materijalizovano i kroz igru na terenu.