Mesi preboleo Mundijal i gladan je kao vuk (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 08:35
Dva gola i asistencija u utakmici Ligs kupa
Mundijal je prošao, Argentina je predala krunu Španiji, Lionel Mesi je odbolovao rane i vratio se na teren gladan golova kao vuk!
Argentinski genije zaigrao je rano jutros za Inter Majami u utakmici Ligs kupa i razneo je meksički Atletiko San Luis. Mesijev tim je u prvom kolu ovog takmičenja slavio sa 4:2, a on je postigao dva gola i za jedan je asistirao.
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Ligs kup je takmičenje u kojem učestvuju klubovi iz SAD, Kanade i Meksika i ovo mu je šesto izdanje. Prošle godine Inter Majami je u finalu izgubio od Sijetl Saundersa.
Atletiko San Luis je brzopotezno poveo golom Rodrigeza u 4. minutu i samo je „tražio đavola“. Mesi je izjednačio u 11. minutu na asistenciju Noe Alena, mladog fudbalera sa Floride, koji je igra za U21 reprezentaciju Grčke. Briljirao je Alen na ovom meču, pošto je upisao tri asistencije.
Segovija je postigao drugi, a Mesi treći gol za Inter Majami, kojim je postao rekorder ovog mladog takmičenja sa 14 pogodaka. Posle toga je argentinski as dodao asistenciju za Mikaela, tako da je na kraju prvog poluvremena bilo 4:1.
Iako je meč bio rešen, iako je iza njega naporno Svetsko prvenstvo, ostao je Mesi do kraja na terenu. A, debitantski nastup za Inter Majami upisao je Kazemiro.
Na terenu jutros je bio i Uroš Đurđević, koji je sa Monterejom dočekao Orlando Siti. Tim iz MLS-a je slavio sa 2:1, golovima Grizmana i Spajsera.