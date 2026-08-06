Mesi preboleo Mundijal i gladan je kao vuk (VIDEO)

Mundijal je prošao, Argentina je predala krunu Španiji, Lionel Mesi je odbolovao rane i vratio se na teren gladan golova kao vuk!

Argentinski genije zaigrao je rano jutros za Inter Majami u utakmici Ligs kupa i razneo je meksički Atletiko San Luis. Mesijev tim je u prvom kolu ovog takmičenja slavio sa 4:2, a on je postigao dva gola i za jedan je asistirao.