Kako je Dragojeviću propao transfer u Kopenhagen?

Odlaganje je dovelo do toga da je Dragojevićev tim širom otvorio vrata za druge strane. Kopenhagen se povukao iz pregovora za kapitena crno-belih, a brzo je reagovala ekipa sa Ajbroksa i za 5.500.000 evra dovela talentovanog vezistu.

Navodi se da je uprava Kopenhagena vodila pregovore sa Dragojevićevim timom oko prelaska u danski klub koji je imao lošu sezonu, tek sedmo mesto u Superligi (na kraju su izborene kvalifikacije za Ligu konferencije). Sporazum je bio na pragu, ali je u međuvremenu Kristijan Spikman preuzeo ulogu direktora fudbala 1. jula. Umesto da se odobri transfer koji su dogovorili prethodni šefovi, Spikman je to zaustavio, odnosno stopirao je dolazak novih igrača dok se ne analizira šta timu treba i resetovao dotadašnju strategiju kluba sa stadiona Parken.

Dete Partizana nije igralo za Rendžers u petak na premijeri nove sezone u šampionatu Škotske (samo 1:1 u gostima protiv Dandi Junajteda). Vanja je igrao utakmicu zatvorenog tipa bez prisustva gledalaca protiv niželigaša Patrik Tisla prethodnog vikenda.

Dragojević bi zvanični debi u dresu velikana iz Glazgova mogao da ima danas (18.00) kada Rendžers gostuje Jagjeloniji u Bjalistoku u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Menadžer Policajaca Derek Makines za ovaj meč može da računa i na belgijskog reprezentativca Nikolasa Raskina, koji ima brojne ponuda da ode sa Ajbroksa. Osim Dragojevića, debi u dresu Policajaca mogao bi da ima i Japanac, poslednja akvizicija iz Hanovera, Daisuke Jokota, kao i Olvet Mahanja. Poslednjih dana u ostrvskim medijima se krilo PSV Ajndhovena Kuhajb Driuš pominje kao nova akvizicija Rendžersa, koji je prošle sezone bio tek treći u Premijeršipu, iza gradskog rivala Seltika i Hartsa.

U konkurenciji za ekupu iz Glazgova nisu Džon Satar i Nedim Bajrami, koji su na izlaznim vratima Rendžersa. Zbog povrede je van stroja Ben Godfri.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (PRVE UTAKMICE)

Sreda

Ferencvaroš - Gornjik Zabže 1:0 (1:0)

/Korbu 65/

Četvrtak

17.00: (3,90) KuPS (3,50) Univerzitate Krajova (1,97)

18.00: (3,10) Jagjelonija (3,40) Rendžers (2,30)

18.00: (5,60) Linkoln (4,00) Omonija (1,53)

18.00: (2,05) Makabi Tel Aviv (3,45) CSKA Sofija (3,60)

19.00: (1,22) Leh Poznanj (6,50) KI Klaksvik (12,0)

19.00: (1,55) Salcburg (3,80) Pafos (5,80)

19.00: (4,00) Hradec (3,50) Bešiktaš (1,93)

19.45: (1,67) PAOK (3,70) Anderleht (5,50)

20.00: (1,40) Tun (5,00) Vikingur (6,90)

21.00: (1,10) Benfika (9,00) Harts (18,0)

***kvote su podložne promenama