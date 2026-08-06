LUDI TIKET, četvrtak, 257.655 dinara: Miks iz Kovina

Kovin slavi novog kralja sportske prognoze koji je pokazao kako se uz malo hrabrosti i vrhunski osećaj za igru stiže do spektakularnog dobitka. Strpljivi igrač je na svom tiketu spojio čak deset parova, kombinujući uzbudljive teniske mečeve sa ATP i VTA turnira i vatrene fudbalske okršaje odigrane preko okenana, i da ne ređamo. Svaki tip je bio prava mala taktička majstorija – od prognoziranja tačnog broja setova i hendikepa na teniskim terenima Toronta i Montreala, pa sve do golova i uvek nepredvidivih brazilskih i kolumbijskih liga, kao i KONKAKAF Liga kupa. .

Tenzija je rasla tokom noći dok su se prolazi ređali jedan za drugim. Sa uplatnim iznosom od 180 dinara i astronomskom ukupnom kvotom koja je iznosila čak 1.244,71, bilo je jasno da se sprema nešto vanserijski. Kada su favoriti poput Sinsinatija i Kolumbusa opravdali poverenje na domaćem terenu, a mečevi u Brazilu i Kolumbiji završeni tačno onako kako je zapisano na uplatnom mestu u Kovinu, slavlje je moglo da počne.

Ono što je ovaj dobitak podiglo na nivo istinske sportske bajke jeste fenomenalna finansijska završnica. Pored maksimalne isplate koja je prebacila magičnu cifru od 224.000 dinara, kladionica je majstora iz Kovina nagradila i kroz SUPER MULTI BONUS dodatak u iznosu od preko 33.600 dinara. Na kraju, sa ukupnom isplatom od fantastičnih 257.655 dinara, ovaj tiket je ušao u istoriju lokalnih beting dešavanja kao dokaz da se snovi ostvaruju kada se spoje dobro znanje i malo sportske sreće.