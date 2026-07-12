LUDI TIKET, nedelja, 105.000 dinara: Mundijal je tu da se napravi lova

Kakav tiket Mozzartovog igrača, ovo su prave čari Svetskog prvenstva! Dva para, dva tačna rezultata i dobitak od preko 100.000 dinara. Zaista sjajno. Jasno je da su četvrtfinalni mečevi završnice Mundijala uglavnom neizvesni, a time se verovatno vodio i naš kladilac koji je prognozirao da će na obe utakmice ishod biti nerešen nakon 90 minuta.

Kvota na ovom tiketu je iznosila 52,5, što je zaisata fascinantno za ovako mali broj parova. Na meču između Norveške i Engleske je već bilo 1:1 nakon 45 minuta igre, a skandinavska selekcija je imala nekoliko izuzetno dobrih šansi u drugom poluvremenu, ali je rezultat ostao nepromenjen.

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U poslednjem četvrtfinalnom meču je bilo drugačije, Argentinci su vodili na poluvremenu, ali je pogodak Dana Endoja u 67. minutu i te kako obradovao Mozzartovog igrača. Slaviće se danas na Novom Beogradu, gde je tiket i uplaćen, ali zasluženo. Alal vera, majstore.