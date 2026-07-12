Osmoplasirani tim Superlige Turske zove Badža

Badžo je odigrao 774 minuta u Mozzart Bet Superligi, raspoređenih na 17 utakmica, još 17 minuta u Ligi Evrope i 105 minuta u Mozzart Bet Kupu Srbije. Za to vreme zabeležio je samo jednu asistenciju.

Na momente videli su se neki posebni kvaliteti, poput toga da ima odličan pregled igre, precizna duga dodavanja i generalno čitanje igre. Međutim, povremeno je isto tako znao da izgleda usporeno na terenu, možda i previše ležarno, što je verovatno delom uticalo na to da ima redukovanu minutažu u finišu sezone. Stanković od igrača sa klupe zahteva još veću borbenost i požrtvovanost nego od startera, a Badžo je delovao previše letargično.

19.30: (1,70) Univerzitatea Krajova (3,60) Univerzitatea Kluž (5,40)

Kako bilo, Zvezda je ovog leta dovela Mohamada Abua Fanija iz Ferencvaroša i tako napravila dodatnu gužvu na poziciji defanzivnog veziste. Posle svega jasno je da će Badžo ovog leta napustiti naš najveći stadion, u najmanju ruku otići na pozajmicu u OFK Beograd Mozzart Bet. Ugovor sa crveno-belima ima do 2029. godine.

Kako pišu pomenuti turski mediji, Rizeova prva ponuda će biti u iznosu od oko 2.000.000 evra, što teško da će da zadovolji čelnike Crvene zvezde. Podsetimo, Badžo je pre godinu dana plaćen DAC Dunajskoj Stredi 3.500.000 evra.

Druga opcija je da se sa njim postupi na sličan način kao prošle sezone sa Felisiom Milsonom i Stefanom Lekovićem. Obojica su prvo otišli na pozajmice u Al Džaziru, odnosno Estrelu, da bi ih potom ti klubovi otkupili ovog leta. Leković je ostao u Portugaliji za obeštećenje od 1.000.000 evra, dok je Milson tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata najpre koštao 500.000 za inicijalnu pozajmicu, pa još 4.500.000 za otkup.

Pitanje je samo da li ekipa koja je završila prošle sezone na osmoj poziciji u Superligi Turske ima dovoljno novca da zadovolji Zvezdine apetite za Badža. Rize je poslednjih godina napravio petnaestak transfera čiji su iznosi bili između 1.000.000 i 2.000.000 evra, ali nikada nije probio tu granicu.

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