NAJAVA DANA (nedelja, 19. jul): Sve u znaku finala

ČUKARIČKI – IMT, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Čuka je odradila vrlo dobre pripreme i u predviđanjima uoči početka sezone ponovo se svrstava među Top 5 klubova Mozzart Bet Superlige Srbije. Videćemo kako će to izgledati protiv IMT-a koji je tradicionalno neugodan protivnik. U poslednja tri okršaja ovih rivala uvek je prolazio tip GG, a redovno padaju bar po dva gola.

RADNIK – MLADOST, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Ni Radnik, ni Mladost ne mogu da se svrstaju u timove koji će biti u gornjem domu domaćeg prvenstva, tako da će svaki bod od samog početka biti jako važan. Mladost je dobila sve utakmice na pripremama Radnik je dobro zatvorio pripreme. Doduše, kada se ova dva tima sretnu, obično budu tvrde utakmice i najviše padnu dva gola.

VOJVODINA – OFK BEOGRAD MOZZART BET, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Velike su Vošine ambicije pred početak sezone, OFK se vraća nekim starim navikama i želi da bude redovno pri vrhu tabele. Lale su već ušle u takmičarsku sezonu zbog kvalifikacija za Ligu Evrope, doduše oba puta su poražene od Ferencvaroša. Najčešći rezultat kada Voša i OFK igraju jedan protiv drugog je 2:1. A, GG&3+ prolazi gotovo uvek.

URAL – JENISEJ, 14.00

(Fudbal, Rusija 2)

Zakotrljala se lopta i u ruskoj drugoj ligi, s tim da je Jenisej slavio u prvom kolu, dok je Ural poražen. Generalno je Jenisej bolje dočekao kraj priprema i ušao u sezonu, mada je istorija međusobnih okršaja šarena. Današnji gosti su na istom mestu slavili prošle sezone sa 4:2, dok je prethodna dva meča dobio Ural. Ono što je redovna pojava jeste brdo golova.

FRANCUSKA U20 – ŠPANIJA U20, 16.30

(Košarka, Evrobasket)

Uvek se u utakmicama za treće mesto na Evrobasketu kaže da će pobediti tim koji pre zaboravi na poraz u polufinalu. Francuska je posle epske utakmica položila oružje protiv Slovenije, dok je Španija protiv Srbije bila u konstatnom zaostatku i realno nisu imali šansu za trijumf.

SLOVENIJA U20 – SRBIJA U20, 19.00

(Košarka, Evrobasket)

Veliko finale, momenat kada naši mladi košarkaši mogu da obraduju naciju. Ekipa Nemanje Jovanovića dominatno je došla do finala. Svakog protivnika je Srbija deklasirala dvocifrenom razlikom osim Španiju koja je u polufinalu namučila našu ekipu, ali smo sasvim zasluženo pobedili. Ponovo smo favoriti protiv Slovenija, a ako momci budu odigrali na nivou koji se očekuje, pobeda ne bi smela da izostane.