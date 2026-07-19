Janakopulos: Niste još shvatili ko se vratio...

Odgovarao je na pitanja navijača u komentarima ispod svoje objave na društvenoj mreži Instagram, pa je bilo raznih tema. Obradović, pojačanja, renoviranje hale, naredna sezona u Evroligi... Mada, bila je jedna tema koja ga je posebno pogodila.

Otišli su Džedi Osman i Vasilis Toliopulos, a na tu temu nije mogao da odgovori bez izdiranja u svom stilu.

"Zašto nismo imali budžet od 63.000.000 evra, već smo odlučili da uštedimo i spustimo ga na 60.000.000 evra, pa na to da ne dovedemo plejmejkera? Samo da bi ti imao šta da komentarišeš na društvenim mrežama?", započeo je izlaganje.

Hteo je jasno da stavi do znanja navijačima i igračima kakva je sada situacija u klubu.

"Zar nisi čuo da je i Toliopulos otišao zbog novca? Dakle, da završimo jednom sa tom pričom – svako kome nije glavni cilj da igra za današnji Panatinaikos, bez obzira na minutažu i ulogu, i ko smatra da neće biti dovoljno plaćen u skladu sa svojom biografijom i doprinosom, neće imati mesto u ovom timu. Niste još shvatili ko se vratio… Niste još shvatili šta znači Panatinaikos kada su svi potpuno ujedinjeni", zaključio je Janakopulos.