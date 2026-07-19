Janakopulos: Niste još shvatili ko se vratio...
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 16:22
Prvi čovek Panatinaikosa poslao jasnu poruku navijačima i igračima
Posle sezone u kojoj su osvojili samo Kup Grčke, Dimitris Janakopulos odlučio je da odreši kesu i napravi ubedljivo najjači tim u Evroligi, sa najboljim trenerom u istoriji ovog takmičenja na klupi. Vratio se Željko Obradović u redove atinskog tima i deluje da je vlasnik Panatinaikosa i dalje na medenom mesecu po pitanju ove informacije.
Uzbuđen je bio kada su se dogovorili, umalo nije skakao od sreće na predstavljanju, a sada svakodnevno podseća navijače ko se vratio na klupu. Da ne zaborave njegov stav, potrudio se novom objavom na društvenim mrežama.
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Odgovarao je na pitanja navijača u komentarima ispod svoje objave na društvenoj mreži Instagram, pa je bilo raznih tema. Obradović, pojačanja, renoviranje hale, naredna sezona u Evroligi... Mada, bila je jedna tema koja ga je posebno pogodila.
Otišli su Džedi Osman i Vasilis Toliopulos, a na tu temu nije mogao da odgovori bez izdiranja u svom stilu.
"Zašto nismo imali budžet od 63.000.000 evra, već smo odlučili da uštedimo i spustimo ga na 60.000.000 evra, pa na to da ne dovedemo plejmejkera? Samo da bi ti imao šta da komentarišeš na društvenim mrežama?", započeo je izlaganje.
Hteo je jasno da stavi do znanja navijačima i igračima kakva je sada situacija u klubu.
"Zar nisi čuo da je i Toliopulos otišao zbog novca? Dakle, da završimo jednom sa tom pričom – svako kome nije glavni cilj da igra za današnji Panatinaikos, bez obzira na minutažu i ulogu, i ko smatra da neće biti dovoljno plaćen u skladu sa svojom biografijom i doprinosom, neće imati mesto u ovom timu. Niste još shvatili ko se vratio… Niste još shvatili šta znači Panatinaikos kada su svi potpuno ujedinjeni", zaključio je Janakopulos.
Panatinaikos će naredne sezone imati ubedljivo najskuplju petorku u Evroligi. Doveli su ozbiljna pojačanja, dok se sada šuška i da prate situaciju oko Silvena Fransiska, ako odluči da napusti Asvel zbog tamošnjih finansijskih problema. To je ujedno i taj plejmejker kog pominje grčki biznismen, pošto im nedostaje jedan pravi kec da i definitivno kompletiraju ekipu.