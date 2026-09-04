Ludilo se nastavlja! Bivši NBA igrač tužio WNBA

Oglasivši se na društvenim mrežama, Fridom je potvrdio da pokreće pravni rat protiv WNBA tima zbog kršenja njegovih ustavnih prava i slobode govora.

„Vidimo se na sudu! Upravo sam podneo federalnu tužbu. Preduzimam pravne akcije zbog mog izbacivanja sa utakmice Čikago Skaja dok sam mirno koristio svoja prava iz Prvog amandmana. Moja majica je uradila ono što cela WNBA očigledno nije mogla: definisala je ženu! Nije bilo pretnji. Nije bilo nasilja. Samo biologija. I nekako je za to bila potrebna pratnja obezbeđenja. Ne morate da se slažete sa mojim stavom, ali nemate pravo da me ućutkujete zbog njega. Neću se uplašiti i neću ćutati, nastaviću da se borim za žene i branim slobodu govora.“

Podsetimo, Kanter je u sklopu protesta protiv pravila WNBA lige ranije podneo zahtev za učešće na WNBA draftu 2027. godine, tvrdeći da se izjašnjava kao žena i testirajući pravila lige. Sa druge strane, Nataša Klaud je nakon incidenta odbila da govori o Kanteru, nazvavši ga „irelevantnom osobom“ i poručivši da liga neće dozvoliti da bude pioni u političkim sukobima. Slučaj je sada zvanično predan sudu, gde se očekuje rasplet koji bi mogao imati dalekosežne posledice po čitavu američku žensku košarku.