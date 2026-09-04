Ludilo se nastavlja! Bivši NBA igrač tužio WNBA
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 04:17
Enes Kanter ponovo u centru pažnje iz potpuo pogrešnih razloga
Nekadašnji NBA centar Enes Kanter Fridom i zvanično je podneo tužbu protiv WNBA franšize Čikago Skaj, grada Čikaga i organa koji upravljaju Vintrust arenom, nakon što je nedavno pod skandaloznim okolnostima izbačen sa utakmice i dobio trajnu zabranu ulaska u dvoranu.
Tužba je zvanično predata Federalnom sudu u Ilinoisu. Podsećanja radi, do incidenta je došlo 23. avgusta tokom utakmice između Čikago Skaja i Indijane Fiver, kada je Kanter sedeo u prvom redu pored terena noseći majicu sa natpisom „ŽENA: imenica. Odrasla ljudska ženka“. Sukob je eskalirao kada je košarkašica Čikaga Nataša Klaud prišla Kanteru nakon tajm-auta, nakon čega je usledila žučna verbalna rasprava. Obezbeđenje i policija su ubrzo reagovali, blokirali teren i ispratili nekadašnjeg košarkaša iz dvorane, a vlasnik kluba Majkl Alter naknadno mu je izrekao doživotnu zabranu dolaska na mečeve Čikago Skaja.
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Oglasivši se na društvenim mrežama, Fridom je potvrdio da pokreće pravni rat protiv WNBA tima zbog kršenja njegovih ustavnih prava i slobode govora.
„Vidimo se na sudu! Upravo sam podneo federalnu tužbu. Preduzimam pravne akcije zbog mog izbacivanja sa utakmice Čikago Skaja dok sam mirno koristio svoja prava iz Prvog amandmana. Moja majica je uradila ono što cela WNBA očigledno nije mogla: definisala je ženu! Nije bilo pretnji. Nije bilo nasilja. Samo biologija. I nekako je za to bila potrebna pratnja obezbeđenja. Ne morate da se slažete sa mojim stavom, ali nemate pravo da me ućutkujete zbog njega. Neću se uplašiti i neću ćutati, nastaviću da se borim za žene i branim slobodu govora.“
Podsetimo, Kanter je u sklopu protesta protiv pravila WNBA lige ranije podneo zahtev za učešće na WNBA draftu 2027. godine, tvrdeći da se izjašnjava kao žena i testirajući pravila lige. Sa druge strane, Nataša Klaud je nakon incidenta odbila da govori o Kanteru, nazvavši ga „irelevantnom osobom“ i poručivši da liga neće dozvoliti da bude pioni u političkim sukobima. Slučaj je sada zvanično predan sudu, gde se očekuje rasplet koji bi mogao imati dalekosežne posledice po čitavu američku žensku košarku.