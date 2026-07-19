Nemanja Matić: Dođe beogradska stoka i zapali!
Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 09:02
Prvi čovek Jedinstva iz Uba najpre objavio, pa obrisao oštru poruku... Incident zabeležen i u Novom Pazaru
Tek što je takmičenje počelo, strasti u domaćem fudbalu su ozbiljno uzavrele. Kako zbog onoga što se dešavalo na samom terenu, tako i van njega. Zemun je dočekao Partizan u Ubu i mimo očekivanja velikog dela javnosti uspeo da ostane neporažen golom u sudijskoj nadoknadi vremena (2:2). Posle tog meča izuzetno ljut bio je Nemanja Matić, prvi čovek Jedinstva, na čijem stadionu povratnik u elitni rang našeg fudbala igra domaće utakmice dok se objekat u Gornjoj varoši potpuno ne obnovi.
Matić je bio toliko besan ponašanjem publike da je odmah nakon meča na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter) ostavio žestok komentar:
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„Trudiš se da ti stadion i teren budu uređeni, ulažeš i onda dođe beogradska stoka i zapali“, glasila je poruka iskusnog veziste, koja je bila praćena i video-zapisom tribine na kojoj su bili smešteni Grobari, kao i dela terena koji je izgoreo usled neopreznog bacanja pirotehničkih sredstava.
Nekadašnji reprezentativac Srbije je, ipak, tokom noći pomenutu objavu uklonio sa svog profila.
Osim na Ubu, prilično napeto je bilo i u Novom Pazaru. Tamo je nakon završetka meča između domaće ekipe i kragujevačkog Radničkog (1:0) evidentirana tenzija ispred samog stadiona. U prisustvu jakih snaga policije čuli su se razni provokativni povici gostujuće publike, a njih nekoliko desetina je u jednom momentu ušlo i u direktan klinč sa predstavnicima organa reda. Srećom, incident nije dugo potrajao i situacija je brzo stavljena pod kontrolu.