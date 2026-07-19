Nemanja Matić: Dođe beogradska stoka i zapali!

Tek što je takmičenje počelo, strasti u domaćem fudbalu su ozbiljno uzavrele. Kako zbog onoga što se dešavalo na samom terenu, tako i van njega. Zemun je dočekao Partizan u Ubu i mimo očekivanja velikog dela javnosti uspeo da ostane neporažen golom u sudijskoj nadoknadi vremena (2:2). Posle tog meča izuzetno ljut bio je Nemanja Matić, prvi čovek Jedinstva, na čijem stadionu povratnik u elitni rang našeg fudbala igra domaće utakmice dok se objekat u Gornjoj varoši potpuno ne obnovi.

Matić je bio toliko besan ponašanjem publike da je odmah nakon meča na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter) ostavio žestok komentar: