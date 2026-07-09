OCENE – VOJVODINA: Zukić šibicario, Đakovac tukao, Petrović komandovao, pa poklonio pobedu

Ifet Đakovac Vezni

Već od prvog zvižduka francuskog sudije bilo je evidentno da je Ifet Đakovac večeras Miroslavu Tanjgi čovek od zadatka i da se na te zadatke navikao tokom svog perioda u Bačkoj Topoli. Nije možda bio opasan u napadu, kao što smo to viđali pod Žarkom Lazetićem – mada bi drugačije pričali da je ona bomba sa 30 metara našla svoj put do mreže, ali je 28-godišnji vezista uzeo na sebe da uđe u kosti maltene čitavoj navali i veznom redu gostiju, koji su to osetili. Uspeo je Đakovac u prvom delu igre čak da dobije i nekoliko duela sa snažnim Bamideleom, ali mu je u nastavku ponestalo snage. Nekoliko trapavih intervencija, pa i pogrešnih pasova bili su posledica umora pre svega. Nije još momak iz Sjenice u optimalnoj trkačkoj formi, ali nema dileme da će biti veliko pojačanje za Vošu.