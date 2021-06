Ako neko može da prenese pravi utisak onoga što čini jednu reprezentaciju učesnika na Evropskog prvenstva, onda su to igrači koji igraju u tamošnjim ligama. Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde, a od prošlog leta igrač danskog Orhusa Milan Jevtović, u razgovoru za naš portal izneo nam je detalje o selekciji Kaspera Hjulmanda i sa kojim očekivanjima u ovoj skandinavskoj zemlji dočekuju start Evropskog prvenstva svoje reprezentacije.

Opšti je utisak da Danci imaju više nego respektabilan tim, možda ne kadar da ponovi istorijski uspeh iz 1992. godine, kada je zauzela mesto diskvalifikovane Jugoslavije i popela se na krov Evrope, ali svakako sposoban da postane jedno od prijatnijih iznanađenja turnira.

"Oni su stvarno kompaktna ekipa, igraju na zajedništvo i drugarstvo, imaju odličnu atmosferu i to im je, pored generalno izuzetno visokog kvlaiteta koji poseduju, najjači adut. Jusuf Poulsen je izuzetan igrač, pravi je predvodnik ekipe i najveći adut reprezentaticije. Oni igraju na to zajedništvo, atmosferu, kompaktnost. Pre svega su jaki baš kao tim, nijedan pojedinac se ne ističe posebno u prvi plan, to im je najveća snaga. Odlična su kombinacija iskusnih i mladih igrača, pa neće biti iznenađenje ukoliko neko od mlađih igrača zablista na turniru. Najveće oružje im je ta tranzicija u igri, kad dođu do lopte na 20-25 metara od gola protvnika postaju ekstremno opasni", rekao je Milan Jevtović za Mozzart Sport.

Milan Jevtović (©Star Sport)

Ukoliko se prvenstvo otvori na pravi način, tačnije pobedom u večerašnjem okršaju sa Finskom (18.00), sve će biti moguće.

"Ja isto to mislim i verujem da mogu daleko da doguraju. Ukoliko otvore turnir na pravi način, prvo savladaju Finsku, a potom i prođu dalje u grupi, zaista sam ubeđen da bi mogli da budu pravo otkrovenje prvenstva, nešto kao što je bio Island na prethodnom turniru. Možda stignu još i dalje, jer su stvarno odlična reprezentacija. Prolazak grupne faze će biti pravi uspeh, a posle toga će stvarno sve biti moguće".

Kristijan Eriksen je prava legenda u Danskoj i već čitavu deceniju pravi lider državnog tima.

"Stvaro jeste, svi ga izuzetno respektuju u čitavoj Danskoj i cene sve ono što je uradio za za reprezentaciju, ali i u čitavoj svojoj karijeri. Dosta se priča o njemu, pravi je vođa, jedan od najvećih igrača Danske svih vremena. Lider u punom smislu te reči, verujem da će tako biti i na ovom prvenstvu".

Kasper Šmajhel čitavu karijeru na leđima nosi pritisak veličine svog oca, ali je i pored toga uspeo da izgradi svoje ime u evropskom i svetskom fudbalu.

"Izuzetan je golman. Mogu da kažem da je veliki naslednik svog oca, napravio je odličnu karijeru i verujem da će i on ostaviti veliki trag na ovom turniru, koji svi iščekuju s velikim nestrpljenjem".

VIND ĆE ZAVRŠITI U "TOP" EVROPSKOM KLUBU

Vind protiv Crvene zvezde ©Star Sport

Iako ima samo 22 godine, mladi napadač Kopenhagena Jonas Vind uspeo je da se izbori za startnu devetku. Jevtović je imao priliku da se uveri u njegove kvalitete u danskom prvenstvu.

"Igrao sam dosta puta protiv njega u šampionatu i uverio se u njegove vanserijske mogućnosti. Mislim da će izrasti u izvanrednog napadača i završiti u nekom "top" evropskom klubu. Iako je vrlo mlad, već godinama unazad igra na visokom nivou u Kopenhagenu. Klasična je devetka i najopasniji pred protivničkim golom, ali može na razne načine da zatrese protivničku mrežu ukoliko mu se ostavi samo malo prostora. Pokazao je veliku klasu i ubeđen sam da će predstavljati pravo otkrovenje turnira".

Kasper Hjulmand je bio planiran da zameni Ogea Hareidea nakon turnira, koji je trebalo da bude održan prošlog leta, ali je pandemija ubrzala taj proces. Dancima je očigledno to prilično prijalo, jer je utisak da je Hjulmand dodatno uzdigao ovaj tim.

"Odličan je trener, smiren, pozitivan, svi u Danskoj imaju lepo mišljenje o njemu. Stvorio je idealnu grupu igrača, odličnu atmosferu unutar ekipe i verujem da će napraviti i pravi rezultat na Evropskom prvenstvu".

Danci zbog svog temperamenta ne upadaju često u stanje euforije, u kakvim se mogu naći neke druge nacije, ali nema sumnje da će se to dogoditi u slučaju da ekipa Kaspera Hjulmanda zablista na turniru.

"Da, oni su malo smireniji, ali uveren sam da će nastati euforija u slučaju dobrih rezultata, videćemo kako će Danci startovati na turniru. Sada igram u Danskoj i biću njihov verni navijač na Evropskom prvenstvu. Što se tiče konačnog plasmana, verujem da će Francuska biti osvajač, Benzema se vratio u reprezentaciju, Mbape je izuzetan igrač, bez sumnje su prvi favoriti turnira", zaključio je Milan Jevtović, uz poruku da je izuzetno zadovoljan u Danskoj, gde ima još tri godine ugovora. Sa Orhusom je izborio plasman u Konferencijsku ligu i s nestrpljenjem očekuje start priprema za narednu sezonu.

