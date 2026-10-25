Oči celog sveta uperene u Nou Kamp: Nastavak dominacije ili povratak otpisanih

Posle kurtoaznih hvaljenja jedni drugima, pitanje koje je u žiži je suđenje. “ Ne volim da komentarišem suđenje. Imam potpuno poverenje u njih. Veoma je važno da se zaštite arbitri. Ne želim više da pričam o tome “, odbrusio je Nemac.

Poraz u Parizu verovatno nije teško pao Kataloncima jer je Barsa u Pariz stigla sa dve pobede na startu Lige šampiona. Bitka u elitnom evropskom takmičenje vodi se na proleće. Hansi Flik veruje da se njegov tim preboleo prvi poraz u sezoni. “ Igrači su se oporavljali. Spremni su za utakmicu, El Klasiko je drugačiji. To je najbolja utakmica koju ovaj sport nudi. Čitav svet, milioni ljudi prate ovu utakmicu. Ljudi iz različitih kultura, generacija, to su tri boda, ali i mnogo više. Moj tim zna kako da igra “, smireno je rekao Flik .

Na programu je El Klasiko, a Katalonci bi eventualnim trijumfom pobegli na devet bodova, što je čini se nemoguća misija za probuđene Kraljeviće. Sve oči fudbalske planete biće uperene u Barselonu u sudaru svetova, meč koji je uvek više od igre. Poslednjih godina mnogo više uspeha imala je Barsa .

S druge strane, rečitiji je bio Murinjo koji je imao zamerke na arbitražu u prethodnim mečevima.

“Ime sudije me nikada nije zanimalo. Uvek pretpostavljam da je sudija dobar. Ono što me uznemirava jeste kada se pravila krše. Za sad, prema internim informacijama, nisu poremećena pravila. Ko god da sudi, deluje mi da će biti najbolje“, rekao je trener Realaa.

Dani Olmo se povredio, neće ga biti u El Klasiku, kao ni Francuza Žila Kundea. Zvuči čudno, ali Lamin Jamal će igrati debitantski El Klasiko na Nou Kampu. Prvi obračun velikih rivala imaće i Rodri, najbolji fudbaler Mundijala prethodnog leta. Bio je na meti i Reala, ali se odlučio za Barselonu jer je procenio da mu stil igre Katalonaca više odgovara od onog Kraljevića.

Flik će da se opredeli za standardnu postavu, sa Rafinjom kao najisturenijim sa Adejemijem i Jamalom po krilima, dok će "desetka" da bude Fermin Lopez koji sada nema konkurenciju usled povrede Olma u Parizu. Na klupi ostaju Englez Entoni Gordon i Brazilac Gabrijel Žezus, letnje pojačanje iz Arsenala. Na sredini stena je bedem sa Pedrijem i Rodrijem.

Real se trgao, posle poraza u Madrilenju (1:2) od Atletika vezao je četiri pobede. Raduje sve u taboru Kraljevića dobra forma letnje akvizicije iz Lajpciga, skupo plaćenog Jana Diomendea. Vinisijus Žunior će da propustiti i drugi meč od četiri suspenzije zbog crvenog kartona protiv Viljareala. U napadu je neprikosnoven Kilijan Embape.

18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX

Murinjo smatra da ovaj meč nije test za njega i odlučujući u borbi za titulu.

“Nije test, Real Madrid osvaja titule sa Murinjom“, u svom stilu odgovorio je Portugalac.

Portugalac je u superaltivu govorio o šampionu Španije.

“Ljudi koji su pre nedelju dana mislili da Barsa može da nas razbije, sada misle isto. Ne mislim da se to promenilo sada“, rekao je Murinjo.

Real ne može da računa na dvojicu Brazilaca, Rodriga i Vinisijusa Žuniora, a van stroja su i Asensio i Mendi. Murinjo bi mogao da pojača sredinu terena sa defanzivnijim Francuzom Eduardom Kamavingom, dok će Urugavajac Fede Valverde igrati po desnoj strani terena. Endrik i Espi ostaju džokeri trofejnog stručnjaka. Na dan meča je otpao belgijski golman Tibo Kurtoa, a među stativama će Ukrajinac Andrej Lunjin.

16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX

Na poslednjih sedam utakmica, čak šest pobeda Barse (jedan posle produžetaka), a Real je slavio na početku prošle sezone kada je bilo 2:1. U poslednjem okršaju snaga ovih velikana u Barseloni, Katalonci su slavili sa 2:0, 10. maja ove godine.

El Klasiko je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota na 5+ je 2,00, a na 7+ je 5,50.

POTENCIJALNI SASTAVI

BARSELONA (4-2-3-1): Garsija – Ćavi Espart, Kubarsi, Đerar Martin, Kanselo – Pedri, Rodri – Jamal, Fermin Lopez, Adejemi – Rafinja.

REAL (4-2-3-1): Lunjin – Valverde, Konate, Hojsen, Kukurelja – Čuameni, Kamavinga - Belingem, Guler, Diomande – Embape.

PRIMERA – 10. KOLO

Petak

Alaves – Malaga 1:1 (0:1)

/Manjas 89 – Ninjo 44/

Subota

Rajo Valjekano - Elče 0:3 (0:2)

/Redondo 23 pen, Nino 36 pen, Valera 68/

Rasing Santander - Espanjol 2:1 (0:0)

/Beloćian 69, Zabiri 84 - Ekspozito 62/

Valensija - Viljareal 1:2 (1:0)

/Pepelu 38 pen - Friman 69, Mikautadze 90+6/

Atletiko Madrid - Deportivo 1:0 (0:0)

/Alvarez 48/

Nedelja

14.00: (1,55) Atletik Bilbao (3,70) Hetafe (7,00) MOZZART RELAX

16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX

18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX

21.00: (1,70) Barselona (5,00) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX