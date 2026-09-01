Milan traljavo rešio 2/3 problema

Đanluka di Marcio piše da je posao praktično gotovo i da će Olimpik platiti Milanu 2.000.000 evra za pozajmicu i još 12.000.000 ako dođe do otkupa na kraju sezone. Rosoneri su i ovde, kao u slučaju sa Himenezom morali da se vode principom "daj, šta daš".

Postojalo je sporadično interesovanje iz Premijer lige (Notingem Forest i Brajton), Fofanu je pokušao da ukrade Bešiktaš, ali su na kraju Milan i Lion završili drugi zajednički posao ovog leta, pošto je nešto ranije desni bek Zakari Atekame stigao u člana Lige 1 na suvu pozajmicu.

Ako uzememo u obzir novac za koji su na San Siro leta 2024. i tokom 2025. dolazili Fofana, Himenez i Enkunku - a to je u zbiru 93.200.000 evra - dolazimo do podataka da će Milan, u slučaju da sva trojica budu otkupljena, biti na nezanemarljivim finansijskim gubicima. Fofana može da donese 14.000.000 (plaćen Monaku 26.000.000), Himenez 18.000.000 (plaćen 30.200.000), a Enkunku maksimalno 30.000.000 evra (plaćen 37.000.000) što je ukupno 62.000.000 evra.

Ostaje veliko pitanje da li će Milan do ponoći i zatvaranja fudbalskog tržišta u Ligama petice uspeti da se ratosilja Fikaja Tomorija za kojeg je interesovanje ovog leta bilo prilično tanko, ali za kojeg bi takođe, do kraja dana mogla da stigne ponuda. Tuttomercato piše da bi Fulam mogao da reši Milanov poslednji problem.