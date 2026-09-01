Eraković pred transferom u Katar
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 17:44
Zenit ne planira da zadrži srpskog štopera
Neuspeh Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona pokvario je mnoge planove na Marakani, među njima i otkup Strahinje Erakovića od Zenita. Imao je 25-godišnji štoper dobre partije u povratničkom mandatu, imao je i ogromno poverenje Dejana Stankovića, ali od dvomeča sa Hapoel Ber Ševom sve se promenilo. Crveno-beli su ostali bez očekivanog velikog finansijskog bonusa, dodatno su poljuljani i neuspehom da se domognu makar Lige Evrope, pa nisu u poziciji da izbroje 3.500.000 evra potrebnih za otkup Erakovićevog ugovora. U prilog nije išla i njegova visoka plata u ruskom klubu, koja je oko 1.500.000 evra godišnje.
Kako je danas, 1. septembra, istekao rok crveno-belima da reaguju, reprezentativac Srbije ponovo je u potpunosti igrač Zenita, ali je pitanje da li će još dugo biti tako. Po informacijama iz Rusije, Sergej Semak nema Erakovića u planovima za tekuću sezonu i želi da preostalo mesto za inostranog fudbalera sačuva nekom drugom igraču. Ko će to biti još nije poznato, ali prelazni rok u Rusiji zatvara se 10. septembra, tako da vremena ima.
Izabrane vesti
A, što se Strahinje Erakovića tiče, Rusi pišu da bi mogao put Katara. Ne pominje se u koji klub, osim da postoji opcija da Srbin zaigra u tamošnjem prvenstvu.
S obzirom na to da je već nastupao za Crvenu zvezdu ove sezone, jasno je da Semak neće koristiti Erakovića makar još tih deset dana do kraja prelaznog roka, kako mu Zenit ne bi bio drugi klub za koji igra i time izgubio pravno nastupa u slučaju transfera. Ugovor između Srbina i kluba iz Sankt Peterburga važi još godinu dana, međutim, deluje da će uskoro biti raskinut.
Ukoliko realizuje transfer, Erakoviću će to biti četvrti klub u karijeri, posle Grafičara, Crvene zvezde i Zenita.