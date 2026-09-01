Eraković pred transferom u Katar

Neuspeh Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona pokvario je mnoge planove na Marakani, među njima i otkup Strahinje Erakovića od Zenita. Imao je 25-godišnji štoper dobre partije u povratničkom mandatu, imao je i ogromno poverenje Dejana Stankovića, ali od dvomeča sa Hapoel Ber Ševom sve se promenilo. Crveno-beli su ostali bez očekivanog velikog finansijskog bonusa, dodatno su poljuljani i neuspehom da se domognu makar Lige Evrope, pa nisu u poziciji da izbroje 3.500.000 evra potrebnih za otkup Erakovićevog ugovora. U prilog nije išla i njegova visoka plata u ruskom klubu, koja je oko 1.500.000 evra godišnje.

Kako je danas, 1. septembra, istekao rok crveno-belima da reaguju, reprezentativac Srbije ponovo je u potpunosti igrač Zenita, ali je pitanje da li će još dugo biti tako. Po informacijama iz Rusije, Sergej Semak nema Erakovića u planovima za tekuću sezonu i želi da preostalo mesto za inostranog fudbalera sačuva nekom drugom igraču. Ko će to biti još nije poznato, ali prelazni rok u Rusiji zatvara se 10. septembra, tako da vremena ima.