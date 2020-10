Kad bi aktivnosti u sveže okončanom prelaznom roku na crno-beloj strani Topčiderskog brda posmatrao čuveni dramatrug Dušan Kovačević, pomislio bi možda da se u Humskoj prikazuje repriza kultnog ostvarenja „Ko to tamo peva?“ Verovatno bi se osvedočenom ljubitelju crno-belih, zbog poteza u protekla tri meseca, ukazala pred očima figura Miće Tomića i prepirka sa doajenima ovdašnjeg glumišta.

Prilikom vožnje autobusom iz provincije ka Beogradu, Tomić poželi da se prestonice dokopa džabe, da ništa ne plati pod obrazloženjem štednje novca za sina vojnika. Na njegovu prostodušnost smiluje se Dragan Nikolić, dobaci još jednoj legendi, Pavlu Vujisiću, u ulozi konduktera: „Pusti čiču, vidiš da je sirotonja“. Diže Tomić glas, zainati se i zahteva kupovinu pet karata ili neće ni tu jednu obaveznu.

Hteo je i Partizan da se švercuje, tek kad je shvatio da ne može na mufte u velegrad (čitaj, Evropu) uhvatio se za novčanik i otišao u drugu krajnost, dovodeći i više nego što mu je objektivno potrebno.

Bez ikakve strategije.

Pričali su u Humskoj da imaju gotov tim, da nikog ne moraju da angažuju, da bi onda promenili ne samo trenera, već i ploču, tako što su kompletan kadar izvrnuli na postavu. Letnji bilans, oličen u brojkama, glasi 13:9 u korist otišlih naspram dovedenih igrača. Promet baš kao na pijaci.

Paradoksalno, prošle godine, kad je pričao da nema novca i kad im je „gorelo“ da prodaju Svetozara Markovića za 1.500.000, crno-beli su dovodili bivše igrače Arsenala, Liverpula, Rome i CSKA, dajući im ogromne plate za naše uslove. Ovog leta, iako je u kasi bilo 10.000.000 od zimskog potpisa Strahinje Pavlovića za Monako u jačanje ekipe uloženo je svega 550.000 evra. Sličan iznos, iako su ga imali na raspolaganju, nisu crno-beli hteli da daju za potpise Nikole Boranijaševića (400.000 evra tražila Lozana), Jovana Vlalukina (200.000 zahtevao Metalac), iako je desni bek označen prioritetom. Hteli su i Marka Docića, pominjalo se 500.000 evra, ali Čukarički nije hteo ni da čuje zbog ranijih propusta prilikom isplate obeštećenja za Ognjena Ožegovića. Pominjali su se još Nikola Čumić, Nikola Ninković, Zlatan Šehović, Filip Stuparević, Izraelac Golasa... Ni za jednog od njih crno-beli nisu „zalegli“.

Pritom su dva najbolja igrača napustila Humsku. Istekla je pozajmica osloncu odbrane Pavloviću, prodat je prvi strelac tima Umar Sadik i dok se čelnci hvale visnom transfera, navijači su zabrinuti da li su zamene dostojne i jesi li stigle na vreme.

Pogotovo je sporno pitanje tajminga. Da Pavlović odlazi znalo se još u novembru 2019, njegov naslednik stigao je u julu i tek će morati Maki Banjak da potvrdi da li je baš toliko dobar da zameni novog A reprezentativca Srbije. Začuđujuće je i kako su se ljudi u Partizanu odlučili da transfer Sadika realizuju dve sedmice pre večitog derbija, te da u završna četiri dana angažuju čak petoricu novajlija. Koliko je finiš prelaznog roka bio kvantitativan, kvalitativan i atraktivan ako se posmatra iz ugla povratnika (Miloš Jojić, Ivan Obradović, Svetozar Marković) ili saznanja da su dovedeni reprezentativac Mađarske (Filip Holender) i bivši fudbaler PSŽ-a (Žan Kristof Beabek), toliko je i diskutabilan usled činjenice da se zakasnelo sa osveženjem kadra. Dok je tim vapio za pojačanjima pre svega u odbrani ili za angažmanom rezervnog špica ljudi iz Partizana nisu prstom mrdnuli, reagovali su tek u danu kad je trećim kiksom u deset kola još više smanjena šansa da se (p)ostane konkurentan u borbi za titulu.

I to tako što su doveli igrače koji i sami priznaju da im Partizan nije bio na listi prioriteta. Što je legitimno sa strane fudbalera, svako se bori za sebe, ali poražavajuće je za klub da bilo koga čeka dva meseca. Kao što je upitno gde se izgubio kult da se na prvi poziv kaže „da, dolazim“. Teško da za to mogu da budu krivi igrači, pre će biti da je do ambijenta kakav stvaraju čelnici. Grobari mogu samo da pretpostavljaju kako bi bilo da je neko od četvorice povratnika došao prvog dana prelaznog roka, prošao pripreme sa ekipom, ponudio stručnom štabu na vreme više opcija...

Zbog načina na koji je prelazni rok okončan deluje da će Partizan biti jači nego što je bio, imaće Aleksandar Stanojević više opcija da kombinuje. Deluje da bi novi igrači, na osnovu biografija, stvarno moglo da pokrenu Parni valjak u nekom trenutku i da je kadar obogaćen. S tim što ostaje dilema da li je tim do kraja formiran ili izbalansiran. Primera radi, nema rezervnog desnog beka, a ima trojicu levih, nema alternativu klasičnom napadaču, a stvorio je gužvu u veznom redu i po krilima. Koliko je sve odrađeno traljavo i bez ideje najbolje pokazuje dva primera. Nemanja Miletić je početkom leta potpisao novi ugovor sa klubom i dva meseca kasnije otišao, a njegov imenjak Stevanović sedmicama tražio angažman u inostranstvu, a onda shvatio da mu je bolje da bude treća opcija među stativama.

Kad je o izlaznim transferima reč, dugo je Nemanja Miletić bio najskuplji igrač Partizana ovog leta sa 500.000 evra koliko su ga platili Saudijci. Deset puta veći iznos dala je Almerija za Umara Sadika, potencijalno još 4.000.000 u vidu bonusa, što čini Nigerijca trećim najskupljim fudbalerom otkako aktuelna uprava vodi klub (za veći iznos prodati su samo štoperi Strahinja Pavlović i Nikola Milenković). Sa poslovne strane, sjajan posao. Dobili su crno-beli manje od očekivanih 15.000.000 evra za Sadika, ali je to i dalje dobar transfer. Jedan od najboljih u novijoj istoriji kluba. Značiće rukovodicima da, kako kažu, budu likvidni. Navijačima ne znači ništa. Novac interesuje one koji završavaju transfer. Grobare zanima samo prvo mesto. Na njemu Partizan nije bio od maja 2017.





PRELAZNI ROK U PARTIZANU (LETO 2020)

DOŠLI

Aleksandar Miljković (Alaškert), bez obeštećenja

Maki Banjak (Olimpija) 500.000

Svetozar Marković (Olimpijakos), pozajmica

Dušan Lalatović (Dunajska Streda), bez obeštećenja

Ivan Obradović (Legija), bez obeštećenja

Miloš Jojić (Istanbul Bašakšehir), slobodan igrač

Denis Stojković, bez obeštećenja

Filip Holender (Lugano, pozajmica), 50.000

Žan Hristof Beabek (Utreht), bez obeštećenja

OTIŠLI

Strahinja Pavlović (Monako), istek pozajmice

Umar Sadik (Almerija), 5.000.000

Nemanja Miletić (Al Raed), 500.000

Đorđe Ivanović (Olimpija), 300.000

Bojan Matić (Atromitos), pozajmica

Petar Gigić (Ujpešt), pozajmica

Marko Jovičić (Inđija), pozajmica

Luka Cucin (Inđija), pozajmica

Nemanja NIkolić (Spartak), pozajmica

Stefan Radmanovac (Zlatibor), pozajmica

Ivan Milosavljević (Voždovac), pozajmica

Dušan Lalatović (Teleoptik), pozajmica

Slobodan Stanojlović (Teleoptik), pozajmica