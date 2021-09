Posle prethodne dve provere nacija nije bila zadovoljna. Niti je imala razloga s obzirom na imena protivnika (remi sa Jamajkom, poraz od Japana). Poslednjom bi morala da bude. Ne zato što je Katar fudbalska velesila (nikad bio, teško da će ikad postati), već načinom na koji je razoružan u Debrecinu.

Uverljivih 4:0 kao leteći start septembarskog ciklusa mečeva u kome nas očekuje nastavak mundijalskih kvalifikacija

„Rezultat je dobar, moglo je još golova da se postigne“, visoko Dragan Stojković Piksi drži lestvicu očekivanja. „Bez obzira na sve, pobeda ili bilo koji drugi ishod ne bi promenili naša razmišljanja pred naredne dve utakmice“.

Prikaz na semaforu je napunio oči poklonicima fudbala. Selektoru su se svideli (i) drugi detalji.

„Zadovoljan sam kolektivnim duhom. Bilo je dosta lepih akcija, trke i pametne igre. To me raduje. Rezultat nije toliko bitan. Hajde, pobedili smo, idemo dalje“.

A to „dalje“ znači susret sa Luksemburgom na stadionu „Rajko Mitić“ u subotu veče i gostovanje Republici Irskoj u Dablinu narednog utorka.

„Momci su protiv Katara pokazali ozbiljnost. Rekao sam im na sastanku da meč nema takmičarski značaj, ali je dosta važan. Ovo im je bila šansa da pokažu profesionalni odnos. Na kraju krajeva, da našim ljudima demonstriraju kako smo spremni da se borimo i izgaramo iz minuta u minut. Uspeli smo. A golovi su posledica kvaliteta, jer smo bolji od Katara“.

Toliko bolji da je stručni štab proveru u Mađarskoj iskoristio da promoviše nove snage, proširi kadar, pa su prve minute u dresu reprezentzacije upisali golman Mile Svilar i krilni vezista Veljko Birmančević.

„Sproveli smo u delo plan da jedan debitant počne, a drugi uđe Čestitam obojici, ovo je tek početak njihove reprezentativne karijer, dosta će im značiti za dalji rad“.

Značilo bi Orlovima i da su Irci izdržali nalete Portugalaca u Farou. Ovako, doskorašnji prvak Evrope sprečio je već viđeno iznenađenje pogocima Kristijana Ronalda i ostao lider Grupe A.

„To sam čuo i apsolutno me ne zanima. U Lisabon ćemo ići da pobedimo Portugalce, tako da me ne interesuje šta su uradili, ali su očigledno imali dosta sreće. Ne znam kakva je utakmica bila, međutim, bez obzira na sve, ne zanimaju me druge selekcije. Samo Srbija“, decidiran je Piksi Stojković.