Pogled na Mundijal sa Starog kontinenta: Evropa dominira uprkos Infantinu

Vreme čitanja: 4min | pet. 10.07.26. | 15:35
Neko bi mogao da kaže: pa šta hoće Evropljani, trećina mesta im je dovoljna? Međutim, fudbalski mundijali nisu Olimpijske igre i ne važi De Kubertenova maksima „važno je učestvovati“, već svoju ulogu treba i mora da igra meritokratija
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima)
Predsednik FIFA Đani Infantino već godinama radi na redimenzioniranju Evrope u fudbalskom svetu. Švajcarski državljanin italijanskog porekla, oženjen Libankom, favorizovao je sve kontinentalne federacije nauštrb Starog kontinenta. Istovremeno je jačao prijateljstva sa čelnicima diktatorskih režima, poput Katara, Saudijske Arabije i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
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Infantinova antievropska politika je postala vidljiva svima na Mundijalu u Americi i to po onoj staroj: ne pada sneg da zaveje breg, nego da svaka zverka ostavi trag. Predsednik FIFA, barem prema statutu same organizacije na čijem čelu se nalazi, trebalo bi da vodi računa o interesima fudbalera i da drži politiku na bezbednoj udaljenosti.
Međutim, iza gotovo svakog njegovog poteza stoje politički interesi, žeđ za profitima i, naravno, obezbeđivanje glasova za reizbor. Glas najvećih i najjačih fudbalskih federacija u Evropi vredi koliko i glas bilo koje zemlje sa par desetina klubova i par stotina fudbalera. Tako smo došli do toga da se mundijali organizuju u novembru i decembru, da se igraju u tri države, da na zahtev predsednika zemlje domaćina bude „zaleđena“ suspenzija fudbalera zbog crvenog kartona.
Dalje, Infantino je pokušao da iz ovih ili onih razloga redimenzionira značaj Lige šampiona organizacijom Svetskog prvenstva za klubove. Zamislite da predsednik FIBA organizuje Svetsko prvenstvo za klubove na kome igraju timovi NBA i sa drugih kontinenata?
Posebna priča je organizovanje XL prvenstva sveta sa 48, a sutra možda i sa 64 nacionalne selekcije. Uzgred budi rečeno, koliko država može da organizuje mundijal sa 48 ili 64 reprezentacije?
I pored toga što brojevi neumoljivo govore o supremaciji kvaliteta evropskog fudbala, procenat predstavnika Starog kontinenta pada od mundijala do mundijala. Podsetimo, na predratnim mundijalima je učestvovalo 75 odsto članica UEFA. Zatim je taj procenat padao, sedamdesetih godina je sišao na 62,5 odsto, krajem prošlog veka na 50, u prve dve decenije novog milenijuma na 40–43 odsto, da bi se sa Infantinovom reformom sveo na jednu trećinu.
Neko bi mogao da kaže, pa šta hoće Evropljani, trećina mesta im je dovoljna. Međutim, fudbalski mundijali nisu Olimpijske igre i ne važi De Kubertenova maksima „važno je učestvovati“, već svoju ulogu treba i mora da igra meritokratija. Nije logično da dominijum evropskih reprezentacija na mundijalima ne samo da ne pada nego jača, a broj evropskih učesnica se smanjuje.
Na poslednjih pet svetskih prvenstava, od 20 polufinalista samo pet nije bilo iz Evrope. Plus, reprezentacija Maroka je u suštini evropska reprezentacija jer su gotovo svi igrači rođeni i odrasli u Evropi. Podaci su još indikativniji ako pogledamo četvrtfinala od Mundijala u Meksiku 1986. godine: Evropa je šest puta imala šest predstavnika među osam najboljih, a u SAD 1994. je imala čak sedam. I na ovom imamo šest evropskih reprezentacija, a među njima nisu ni Nemačka, ni Holandija, a ni Italija koja se nije ni kvalifikovala.
Kakav je smisao povećati broj azijskih reprezentacija na devet, a videti samo dve u šesnaestini finala, ili povećati afričku kvotu na 10 i samo dve reprezentacije u osmini finala? Da ne govorimo o velikodušnosti prema južnoameričkim reprezentacijama. Infantino bi trebalo da objasni po kom to pravu deset država Južne Amerike ima pravo na šest do sedam mesta na Mundijalu ili kojim su to rezultatima zaslužile reprezentacije Centralne i Severne Amerike da imaju šest predstavnika?
U međuvremenu, u poslednjih 40 godina, zbog raspada Sovjetskog Saveza, Jugoslavije i Čehoslovačke u Evropi smo imali drastično povećanje broja država i samim tim povećanje konkurencije. Međutim, od povećanja broja učesnica na svetskom šampionatu Evropa je najmanje profitirala. Na 13 propusnica, što je već bilo malo u odnosu na 32 učesnika mundijala, Evropa je dobila samo tri, dok je Afrika duplirala svoj broj i stigla do deset, baš kao i Azija sa devet ili Severna i Centralna Amerika sa šest, dok su Južnoamerikanci stigli do šest sigurnih plus još jednog mogućeg mesta.
Ovde valja postaviti i pitanje zašto FIFA dozvoljava da u Južnoj Americi igraju 18 kola da bi izbacili tri države sa Mundijala, primoravajući ogromnu većinu igrača koji nastupaju u Evropi na prekookeanske letove tokom sezone?
KVOTE ZA ŠAMPIONA SVETA
Francuska 2,50
Španija 5,50
Argentina 5,50
Engleska 5,50
Norveška 17,0
Belgija 35,0
Švajcarska 35,0
Centralna uloga Evrope se vidi i kroz klubove u kojima igraju reprezentativci učesnica četvrtfinala: čak 195 od 208 igrača nosi dresove evropskih klubova, među kojima je 21 Argentinac i 20 Marokanaca. Na drugoj strani, evropske reprezentacije među osam najboljih imaju samo dvojicu fudbalera koji brane boje klubova koji nisu na Starom kontinentu: Teo Ernandez (Francuska) i Ajvan Toni (Engleska), obojica igraju u Saudijskoj Arabiji.
Tu je i još jedan indikativan podatak, od 260 igrača afričkih reprezentacija na mundijalu, 115 je rođeno ili odraslo u Evropi. U Afriku idu eventualno na godišnji odmor ili da posete dalju rodbinu.
Naravno, nije samo Infantino kriv za tretman koji ima Evropa, veliku odgovornost snosi i predsednik UEFA Aleksandar Čeferin jer je dozvolio da Stari kontinent bude ponižavan. Da su čelnici UEFA uložili deseti deo napora u odbrani interesa Evrope koji su primenili da bi zaustavili i zakopali projekat Superlige, na Mundijalu u Americi ne bi bilo 16, već najmanje 20 evropskih reprezentacija.
SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Petak
21.00: (1,67) Španija (4,00) Belgija (5,60)
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,70) Engleska (1,90)
Nedelja
03.00: (1,75) Argentina (3,50) Švajcarska (5,50)
***kvote su podložne promenama