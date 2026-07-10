Martinez prelomio: Okeke ostaje u Realu

Talas promena zapljusnuo je i Real Madrid. Najtrofejniji evropski tim je napravio najveći potez angažovanjem Pedra Martineza ne mesto šefa struke i deluje da je iskusni stručnjak u potpunosti dobio odrešene ruke da formira tim po svom ukusu i onako kako on misli da treba.

Prvi veliki posao urađen je angažovanjem Hajmea Pradilje, a na putu ka prestonici Španije nalazi se i Timoti Luvavu, koji će gotovo izvesno postati novi krilni igrač Blankosa, međutim nametalo se pitanje sudbine Čume Okekea.