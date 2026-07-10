Martinez prelomio: Okeke ostaje u Realu
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 18:21
Iako je za njega bio zainteresovan Olimpijakos
Talas promena zapljusnuo je i Real Madrid. Najtrofejniji evropski tim je napravio najveći potez angažovanjem Pedra Martineza ne mesto šefa struke i deluje da je iskusni stručnjak u potpunosti dobio odrešene ruke da formira tim po svom ukusu i onako kako on misli da treba.
Prvi veliki posao urađen je angažovanjem Hajmea Pradilje, a na putu ka prestonici Španije nalazi se i Timoti Luvavu, koji će gotovo izvesno postati novi krilni igrač Blankosa, međutim nametalo se pitanje sudbine Čume Okekea.
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Nigerijsko-američki krilni centar je kod Skariola često bio izostavljen iz sastava kada je reč o Endesa ligi, jer je dozvoljeno da u ekipi budu prisutni samo dvojica igrača koji nemaju EU pasoše, a ta mesta su zauzimali Gabrijel Dek i Trej Lajls. Upravo je ovo bio razlog zbog kojeg se razmatralo da Okeke napusti klub, dok je najveće interesovanje za njega pokazivao Olimpijakos. Međutim, situacija se promenila za 180 stepeni. Kako navodi španska Marka Okeke će ostati u Realu i to je odluka koju je doneo Pedro Martinez.
Novi šef struke Reala zadovoljan je karakteristikama koje poseduje Okeke, pogotovo njegovim defanzivnim potencijalom. Martinez ima u planu da ga koristi na isti način kao što je u Valensiji radio s Brekstonom Kijem, a kako navodi Marka Okekeova energija nedostajala je timu u utakmicama za trofej u domaćim takmičenjima i to je bila jedna od prepreka Realu ove sezone da napravi bolje rezultate u španskim okvirima.
Nije krilni centar Reala beležio neke spektakularne brojke u Evroligi, ali je izgleda njegov stil igre nešto što prija Martinezu. Okeke je u elitnom takmičenju brojao do 6,7 poena i 3,6 skokova, dok je na malobrojnim utakmicama Endesa lige imao učinak od 5,6 poena i 3,9 skokova.