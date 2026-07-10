Karlik Džons u čudu: Šta mi radimo? Jesam li jedini koji misli da ovo nije normalno?

Organizator igre je na kraju sada već prošle sezone potpisao novi ugovor s klubom iz Humske, a u jeku ovih odlazaka se oglasio prilično čudnom objavom na svom Instargramu.

"Šta mi radimo? Jesam li ja jedini koji misli da ovo nije normalno", napisao je Karlik u svojoj Instagram priči.

Naravno, nema bilo kakve naznake na šta je tačno mislio, ali na osnovu aktuelnog momenta u kom je reprezentativac Južnog Sudana odlučio da se oglasi, deluje da su mu u fokusu promene koje se dešavaju u taboru Parnog valjka. Možda nije bio obavešten da će doći do transformacije rostera, možda je očekivao nešto drugo, ali sve bi to bila samo nagađanja, kojima se ne treba baviti, jer je samo Karlik taj koji zna na šta se tačno desilo, mada deluje da je prilično zatečen.

Ono što je poznato, ali u domenu određene javne tajne jeste da je Partizan Mozzart Bet pred promocijom Kevarijusa Hejsa, Nikole Tanaskovića, Dereka Vilisa i Kajla Olmana. Nedavno smo pisali o tome da crno-beli na oku drže Alesandra Pajolu i Džajlena Novela, dok se pisalo i o interesovanju Partizan Mozzart Beta za Tajsona Etijena.