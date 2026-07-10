Dijalo bi mogao da promeni kurs i umesto u Dubaiju završi kod Nikole Jokića

Iako rođeni Njujorčanin ima potpisan višegodišnji ugovor s ekipom Dubaija u njegovom ugovoru stoji izlazna klauzula za NBA timove koja važi do 15. jula. Ono što takođe navodi pomenuti izvor jeste da Denver Nagetsi nis jedini tim koji na svom radaru drži Dijaloa. Međutim, moraće svi da budu veoma brzi, jer nema još puno vremena ukoliko neko hoće i zaista da ga angažuje.

Dijalo je lane bio jedan od najboljih igrača u čitavoj Evroligi i bez dileme najkvalitetniji pojedinac kada je reč o igri u oba pravca. Neverovatan je njegov doprinos kako u odbrani, tako i u napadu, a u proseku je beležio učinak od 11,9 poena, 4,4 skoka, 1,4 asistencije i isto toliko ukradenih lopti, što je samo jedan od parametara koji govori o kakvom defanzivcu se radi, a proglašen je i za najboljeg igrača elitnog takmičenja u sezoni iza nas.

Sjajni krilni igrač je simbol ekspanzije Monaka kao kluba i svih rezultata koje su Kneževi napravili. Dijalo je u Monte Karlo stigao 2021. direktno iz grčkog Lavrija i s Monakom osvojio tri titule šampiona Francuske, dva Nacionalna kupa, po jedan Liga i Superkup, dok je igra i na dva fajnal-fora Evrolige.