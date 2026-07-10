Zverev počistio Ferija za prvo vimbldonsko finale: Nadam se da ću igrati protiv juniora u nedelju

Još jeda stvar ide u prilog nemačkom teniseru, a to je da je izgubio svega dva seta na ovogodišnjem Vimbldonu, jedan u prvom protiv Aleksandera Bloksa , a drugi u četvrtom kolu protiv Jiržija Lehečke . Osim kvaliteta igre koji takvi nastupi svakako potvrđuju, definitivno je da će Zverev ući odmoran u nedeljno finale, a to može biti značajan faktor, naročito ako se drugo polufinale oduži - što je i te kako moguće.

Što se samog meča tiče, Feri je konkretniji otpor puržio jedino u prvom setu. Zverev je došao do ranog brejka, koji je Britanac uspeo brzo da vrati na oduševljenje domaće publike. Od šestog gema pa do kraja seta, nije bilo više prilika za brejk, pa je prvi deo igre odlučen u taj brejku. Tu se videlo iskustvo Nemca, servis je bio ključan faktor, a pritisak koji je vršio na servis protivnika se obilato isplatio, te je dominantno pregazio Ferija u trinaestom gemu i sa ubedljivih 7:0 poveo u polufinalnom duelu.

U nastavku je na terenu postojao praktično samo jedan teniser. Rani brejk na startu drugog dela igre je trasirao put Zverevu ka podebljanju vođstva, a Feriju je tada već postalo jasno da još uvek nema šta da traži u završnicama gren slem turnira. Za Britanca je sam plasman u polufinale neverovatan uspeh, jer je dvadesettrogodišnji teniser pre početka Vimbldona bio 114. teniser sveta, a po završetku istog će biti na 36. mestu što je zaista gigantski skok. Ako nastavi ovako, možda će biti i nosilac na Ju Es Openu... Mada, o tom po tom.

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„Uf, nadam se da bih mogao da igram protiv juniora u nedelju, to bi bilo vrhunski", rekao je Zverev kroz smeh po završetku meča. „Mada, bio to branilac titule ili Novak Đoković koji je ovde pobedio jedno 48 puta, neće biti lako ko god da je s druge strane mreže. Ali moram da verujem u sebe i da mislim da mogu da pobedim. To mi je plan!”

Što se Zvereva tiče, ovo je bila njegova trinaesta vezana pobeda na gren slem turnirima. Jasno je da Nemac neće biti favorit u finalu, s kim god da bude igrao, ali neće ni ući u taj meč kao totalni autsajder. Siner vodi protiv trećeg tenisera sveta sa 10:4 u međusobnim duelima, a Nole 9:5.