LUDI TIKET (-), sreda, 10.269.510 dinara: Izneđenjima pokušao da osvoji preko deset milki
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 08:53
Teši se sa 100.000 dinara, jer Monca nije mogla ono što mu je recimo donela Bolonja koja je zaokružila kvotu 5,20
Ovaj neverovatan tiket odigran je onlajn u kladionici Mozzart, gde je igrač sa uplaćenih 1.000 dinara ciljao astronomski dobitak od preko 10 miliona dinara. Sa ukupnom kvotom od čak 9.780,49, tiket je sadržao šest izuzetno hrabrih tipova na fudbalske mečeve engleskog Liga kupa i italijanske Serije A. Strategija se bazirala na traženju iznenađenja i visokih kvota, pa su se na tiketu našli tipovi na pobede autsajdera i nerešene ishode, što objašnjava pojedinačne koeficijente koji su se kretali od 4,40 pa sve do 5,20.
Bet analiza pokazuje fantastičan osećaj za rizik, koji je umalo doneo životni dobitak. Igrač je uspešno predvideo remi Mančester Sitija i Brajtona (kvota 4,40), pobedu Sanderlenda nad Brentfordom (4,40), kao i trijumf Kristal Palasa u gostima protiv Fulama (4,60). U Italiji su pogođena još dva ogromna iznenađenja: pobeda Đenove nad Juventusom uz kvotu 4,80 i pobeda Bolonje protiv Milana u gostima sa kvotom 5,20. Jedini par koji je srušio ovaj istorijski tiket bio je meč Monca - Napoli, gde je tipovana pobeda Monce (kvota 4,40), ali je Napoli slavio ubedljivim rezultatom 1:4. Naime, Napoli je potvrdio šampionske ambicije nakon sjajnog preokreta u drugom poluvremenu. Prvi deo meča doneo je dosta muka za tim suspendovanog Maksa Alegrija; Hojlund je rano doneo prednost gostima, ali je Varela izjednačio pred pauzu iskoristivši oklevanje Milinković-Savića. Ipak, u nastavku je viđena apsolutna dominacija Napolitanaca za ubedljivu pobedu, i nažalost pad ovog tiketa.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
Iako je samo jedan promašen par sprečio glavnu premiju, igrač nije ostao praznih ruku zahvaljujući Mozzartovom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Budući da je na tiketu promašen samo jedan par, a proizvod pogođenih kvota je bio višestruko veći od propisanih limita za utešne nagrade, aktiviralo se pravilo koje igračima pruža finansijski spas u poslednjem trenutku. Umesto potpunog gubitka, ovaj ludi tiket je na kraju doneo isplatu od fantastičnih 100.000 dinara, dokazujući da se hrabar nastup u Mozzartu isplati čak i kada sportska sreća delimično okrene leđa.
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