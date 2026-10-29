LUDI TIKET (-), sreda, 10.269.510 dinara: Izneđenjima pokušao da osvoji preko deset milki

Ovaj neverovatan tiket odigran je onlajn u kladionici Mozzart, gde je igrač sa uplaćenih 1.000 dinara ciljao astronomski dobitak od preko 10 miliona dinara. Sa ukupnom kvotom od čak 9.780,49, tiket je sadržao šest izuzetno hrabrih tipova na fudbalske mečeve engleskog Liga kupa i italijanske Serije A. Strategija se bazirala na traženju iznenađenja i visokih kvota, pa su se na tiketu našli tipovi na pobede autsajdera i nerešene ishode, što objašnjava pojedinačne koeficijente koji su se kretali od 4,40 pa sve do 5,20.

Bet analiza pokazuje fantastičan osećaj za rizik, koji je umalo doneo životni dobitak. Igrač je uspešno predvideo remi Mančester Sitija i Brajtona (kvota 4,40), pobedu Sanderlenda nad Brentfordom (4,40), kao i trijumf Kristal Palasa u gostima protiv Fulama (4,60). U Italiji su pogođena još dva ogromna iznenađenja: pobeda Đenove nad Juventusom uz kvotu 4,80 i pobeda Bolonje protiv Milana u gostima sa kvotom 5,20. Jedini par koji je srušio ovaj istorijski tiket bio je meč Monca - Napoli, gde je tipovana pobeda Monce (kvota 4,40), ali je Napoli slavio ubedljivim rezultatom 1:4. Naime, Napoli je potvrdio šampionske ambicije nakon sjajnog preokreta u drugom poluvremenu. Prvi deo meča doneo je dosta muka za tim suspendovanog Maksa Alegrija; Hojlund je rano doneo prednost gostima, ali je Varela izjednačio pred pauzu iskoristivši oklevanje Milinković-Savića. Ipak, u nastavku je viđena apsolutna dominacija Napolitanaca za ubedljivu pobedu, i nažalost pad ovog tiketa.