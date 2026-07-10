Rabio: Smatrali smo da ne treba da se plašimo ovog tima; selektor Maroka: Bila je ruka pre gola Embapea

Nastavio je Rabio da govori o selekciji Maroka.

"Oni ostaju tim koji ponekad može da napravi razliku jer imaju izvanredne individualce. Bili smo veoma fokusirani. Dobro smo koristili loptu. Ostali smo u igri posle penala. Vidi se snaga tima. Pokazali smo otpornost i odlučnost. Uopšte ne shvatamo olako plasman u treće uzastopno polufinale Svetskog prvenstva. U svlačionici smo bili veoma srećni. Grupa je izuzetna. Veoma malo generacija u francuskoj reprezentaciji je ovo doživelo. Izuzetno je".

Selektor Maroka Mohamed Uahbi smatra da je prvom golu Francuske prethodilo igranje rukom.

"Moramo da priznamo da smo igrali protiv veoma dobrog tima. Mnogo smo patili u prvom poluvremenu, imali smo odbranjen penal. U drugom poluvremenu smo se bolje branili i pre svega, bili smo smireniji sa loptom. Bili smo mnogo bolji. U prvom poluvremenu, izgledalo je kao da neki igrači ne dolaze do daha. Videli smo da su ti isti igrači dobro počeli drugo poluvreme".

A, onda se osvrnuo na situaciju kod gola Embapea.

"Gol je došao od... zajedničke lopte, neki ljudi su stali jer su videli igranje rukom. Bilo je igranja rukom, ne znam da li je trebalo da bude dosuđeno ili ne, zaista ne znam, ali je igranja rukom bilo. Onda je usledila individualna majstorija Embapea koji je postigao gol. Bilo je teško na kraju, ali mislim da moramo da nastavimo da verujemo, da nastavimo da radimo. Takođe moramo da nastavimo da radimo na osnovama. Nastavićemo dalje, nećemo se ovde zaustaviti. Veoma smo razočarani, želeli smo više na ovom Svetskom prvenstvu, nismo zadovoljni konačnom plasmanom, ali moramo to da prihvatimo. Nećemo dozvoliti da nas obeshrabre.“