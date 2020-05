REZZIME DANA (petak): Zvezda, Salcburg i Leverkuzen su večerašnja dobitna kombinacija

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

RAD - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,13) - rezultat 0:5

Zvezda je šampion, sve je gotovo! Ono što je mesecima gradio Vladan Milojević kao učesnik Lige šampiona, samo je pozlatio novi trener crveno-belih Dejan Stanković. Crveno-beli su se prošetali Banjicom, ubedljivo savladali Rad (5:0) i prišili 31. titulu državnog prvaka. I što je za odgovorne sa Marakane još bitnije – Crvena zvezda je treći put u istoriji vezala het-trik, pa će naredna sezona imati prizvuk potencijalno istorijske. Pročitajte opširnije u izveštaju.

OSNABRIK - JAN REGENZBURG (tip tgg gg, kvota 1,58) - rezultat 2:2

Ako je Darmštat propustio šansu, šta onda reći za Regenzburg koji je posle 37 minuta igre vodio sa 2:0 protiv Osnabrika. Na sve to domaćin je pri tom rezultatu promašio penal. A, onda je došlo do okreta. Svakako, sve je to vama odlično odgovaralo, jer ste tipovali na golove na obe strane. Pročitajte opširnije u izveštaju.

SILKEBORG - NORDSJILAND (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:2

Vrhunska partija Tigrova u nastavku danskog prvenstva. Bio je Nordsjeland favorit u duelu sa fenjerašem Silkeborgom i to zvanje je potpuno opravdao – 2:0. Šteta je za Tigrove što nisu igrali od početka sezone kao u prolećnom delu prvenstva, sigurno im lider Mitjilend ne bi baš toliko bežao. Danas je Nordsjeland odigrao šestu uzastopnu utakmicu bez poraza. I upisao, od toga, petu pobedu. Pandemija ga nije ukočila, sve je bilo na terenu kao da nikakve pauze nije ni bilo. Pročitajte opširnije u izveštaju.

SALCBURG - AUSTRIJA LUSTENAU (tip 1, kvota 1,10) - rezultat 5:0

Dva dana za Red Bul kakva se samo poželeti mogu. Najpre je rival za titulu LASK ostao bez šest bodova odlukom Fudbalskog saveza Austrije, pa je Salcburg izbio na prvo mesto na tabeli, a večeras je stigao i novi trofej u salu Crvenih bikova. Uoči nastavka šampionata odigrano je finale Kupa Austrije, a tu je Salcburg bez imalo muke pobedio drugoligaša Austriju Luštenau sa 5:0. Pročitajte opširnije u izveštaju.

FRAJBURG - LEVERKUZEN (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 0:1

Doživeo je Leverkuzen u prošlom kolu jako težak poraz od Volfzburga na svom terenu i večeras je hteo što pre, kako bilo, da ispravi to i da dođe do veoma bitna tri boda u borbi za Evropu. To mu je i uspelo na gostovanju nezgodnom Frajburgu, a rezultat je na kraju glasio - 0:1 (0:0). Pročitajte opširnije u izveštaju.

TORPEDO ŽODINO - SMOLEVIČI (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 2:1

Mnogo više su se namučili fudbaleri Torpeda iz Žodina nego što je to bilo očekivano. Jedan od slabijih timova lige, sastav Smoleviča veoma dobro se pokazao na gostovanju trenutno drugoplasiranom timu lige. Gosti su čak i poveli u 15. minutu preko Makarova, ali je Torpedo preko Ramosa i zahvaljujući autogolu Ževnerova uspeo da pokupi pobedu.

KAPOŠVAR - ZALAGERSEG (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 0:6

Zna se da Kapošvar sigurno odlazi u drugu ligu, ali izgleda da se ovaj tim prerano "raspustio", pa je danas dozvolio da ga pretposlednji tim na tabeli bukvalno ponizi na domaćem terenu. Zalagersegu je ova ubedljiva pobeda od "šest razlike" i te kako dobro došla, pošto je iskočio na osmo mesto na tabeli i sada ga od crvene zone razdvajaju dva tima. Ovde je sve bilo gotovo već nakon pola sata igre, pa ste ostatak meča mogli da ispratite bez stresa.

PRECRTANO

DARMŠTAT - GROJTER FIRT (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 1:1

Šteta, Darmštat je ovde prosuo mleko. Imao je prednost nakon gola Šnelharta iz 56. minuta, a mogao je sedam minuta kasnije sa bele tačke da dođe do velikih 2:0. Nije uspeo, pošto je Plate promašio zamalo, a onda je Firt odlučio da vam pomrsi račune. Stefanijak je na tri minuta do kraja izjednačio i tako vas razočarao ovog petka. Pročitajte opširnije u izveštaju.

VIBORG - SKIVE (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:1

Velike nade ste polagali u Viborg protiv Skivea, ali je domaćin uspeo da vas razočara. Da je pobedio, Viborg bi prišao Vejleu samo četiri boda iza, ovako, taj tim ima priliku da tokom vikenda ode na čak devet poena razlike. Kec je bio miljama daleko, zapravo, Jata je tek u 90. minutu uspeo da donese domaćima teško zarađeni bod.

JIHLAVA - VARNSDORF (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 1:2

Visočina je izgleda baš rešila da zabrlja stvar posle pauze. Ako se poraz od Dukle od Pragu donekle može "progutati", onda ovaj od Varnsdorfa sigurno ne može. Gosti koji su do danas imali samo tri pobede iz 18 kola su uspeli da savladaju jednog od glavnih konkurenata za plasman u prvu ligu posle preokreta u završnih 15 minuta. Pomogao je gostima svakako crveni karton koji je zaradio Poježni u 74. minutu u timu Jihlave.