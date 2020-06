REZZIME DANA (sreda): Salcburg, Sparta i Partizan položili

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi prošli:

FAMALIKAO - PORTO (tip 2, kvota 1,45) -

ZAOKRUŽENO

SALCBURG - RAPID (tip 1, kvota 1,50) - 2:0

Znali ste da neće biti lako, ali ste opet igrali keca. I Salcburg nije podbacio danas. U meču koji se igrao bez publike već u ranoj fazi meča stigao do prednosti, a to se dogodilo u 9. minutu. Strelac je bio Daka. Salcburg je do samog kraja meča držao taj rezultat, a u nadoknadi vremena je Okafor podigao prednost na 2:0 i to se na kraju ispostavio kao konačan rezultat. Uspešno ste zaokružili keca.

SPARTA - TEPLICE (tip 1, kvota 1,20) - 3:0

Sparta je odradila ceo posao već u prvom poluvremenu jer je za 41 minut dala tri gola i tako lagano izašla na kraj sa Teplicama. Kozak je bio precizan u 21. minutu, Kanga je povisio sa bele tačke, da bi Kozak na kraju postavio konačan rezultat i odveo Spartu do trijumfa.

RADNIK - PARTIZAN (tip 2, kvota 1,30) - 1:2

Osvojila je vojska Sava Miloševića teritoriju na jugu države i žreb za polufinale čeka našpanovana. Uz saznanje da je Izraelac i te kako koristan u novoj ulozi ofanzivnog veznog, a da Japanac nikad ovako nije bio efikasan otkako je prošlog leta stigao iz Arsenala. Tokom maratonske nadoknade prvog poluvremena njih dvojica su obezbedila gostima kapital dovoljan za uspešnu „Operaciju četvrtfinale“ i sa 2:1 obezbede plasman u završne borbe.

HANOVER - DINAMO DREZDEN (tip 1, kvota 1,65) - 3:0

Ovo bi moglo da se opiše kao pobeda laka kao dlanom o dlan. Hanover je dočekao Dinamo iz Drezdena i lagano poput šetnje po parku odradio je posao i slavio na kraju sa 3:0 (3:0). Ako su gosti i imali neke iluzije da danas mogu do bodova, Hanover ih je razuverio već u 10. minutu kada je došao do gola preko Dukša. Korb je bio vrlo aktivan po desnoj strani, napravio je dobru asistenciju i tako je Hanover poveo. Posle toga je sve išlo kao podmazano.

VERDER - AJNTRAHT (tip 2, kvota 2,50) - 0:3

Frankfurt može da odahne, Ajntraht je uplivao u sigurne vode i zona ispadanja je sve dalje! Prošlogodišnji polufinalista Lige Evrope slavio je ubedljivo u Bremenu sa 3:0 za drugu uzastopnu pobedu i sedam bodova u tri kola, čime je značajno popravio saldo i obezbedio lepu zalihu u odnosu na klubove iz zone ispadanja. Odličan meč odigrao je srpski fudbaler Filip Kostić koji je pokazao dobru formu.

MAKABI T.A - MAKABI H (tip 1, kvota 1,85) - 2:0

Može se reći da je Makabi odradio posao na maksimalan način. Niste morali mnogo da čekate na prvi gol, a strelac je bio Golasa u 18. minutu utakmice. Posle toga igralo se relativno egal, a važan momenat bio je u 82. minutu utakmice kada je Lavi dobio crveni karton, a gosti ostali sa igračem manje. To je Makabi znao da kazni i u 86. minutu preko Hozesa postavio je konačnih 2:0. Dovoljno za pobedu i da vam zaokruži keca.

PRECRTANO

LASK - HARTBERG (tip 1, kvota 1,20) - 1:2

Činilo se da sve ide prema planu jer je već u 9. minutu utakmice Klaus pogodio i doveo Lask u prednost. Međutim, najava loših vesti dogodila se u 24. minutu kada je Rep pogodio, da bi Dario Tadić u trećem minutu nadoknade uspeo da pogodi i da donese pobedu Hartbergu. Iznenađenje, nema šta.

VOJVODINA - MLADOST (tip 1, kvota 1,52) - 0:0

Voša uprkos potpunoj ofanzivi čitavim tokom meča otpor Mladosti slomila tek u penal seriji. U regularnih 90 minuta nije bilo golova, na kraju 5:4, pošto je Predrag Pavlović u drugoj seriji promašio jedini jedanaesterac. Pošto nas ovde interesuje samo regularnih 90 minuta, onda računamo rezultat 0:0.

DUIZBURG - JENA (tip 1, kvota 1,40) - 1:1

Na ovom meču nije bilo publike, a početak je bio dobar. Vermej je doveo Duizburg u prednost u 14. minutu i delovalo je da sve ide po planu. Tako je izgledalo i na poluvremenu i sve do 62. minuta kada je strelac gola za domaćina, Vermej, sada postigao autogol i na taj način je Jena stigla do boda.