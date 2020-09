NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

ZAOKRUŽENO

LIVERPUL - LIDS (tip 1, kvota 1,35) - 4:3

Spektakl! Vatromet! Fudbalska predstava za pamćenje! Kakav meč, kakav fudbal i konačni rezultat u domu vladajućeg šampiona Engleske! Ništa manje nije se očekivalo od Liverpula, a pogotovo ne ni od Lidsa Marsela Bijelse, čiji mentalni sklop nije dozvoljavao povlačenje čak ni protiv najmoćnijeg tima engleskog fudbala novijeg doba. Tako smo već u prvom kolu dobili spektakl nabijen strahovito ofanzivnim fudbalom sa sedam golova i pobedom Redsa sa 4:3 (3:2).

FULAM - ARSENAL (tip 2, kvota 1,75) - 0:3

Trofej za kraj prošle sezone, trofej za početak nove. A onda i pobeda na premijerligaškoj premijeri. U Arsenalu se definitivno događa mnogo pozitivnih stvari. Fulam se u prvom meču novog izdanja najatraktivnije lige sveta nije predstavio kao "namešten tim", moraće Skot Parker da poradi na mnogim detaljima - utisak je ponajviše na pojačanjima, jer prvih 90 minuta uteruje ozbiljnu sumnju da je ovo kvalitet dovoljan za opstanak - a sve to najbolje ilustruje konačan rezultat: 0:3!

GALATASARAJ - GAZIJANTEP (tip 1, kvota 1,50) - 3:1

Galatasaraj je u prvom meču sezone najavio da će ići na to da što pre i uspešnije obriše prošlu godinu koja je bila za zaborav, a Radamel Falkao se igrao mačke i miša sa fudbalerima Gacijantepa. U pobedi rezultatom 3:1 kolumbijski Tigre plesao je po terenu kao nekada i s dva pogotka i asistencijom obeležio utakmicu.

NIRNBERG - RB LAJPCIG (tip 2, kvota 1,35) - 0:3

Kako je krenulo nije ni moglo drugačije da se završi. Hajdara je doveo Lajpcig u prednost u 3. minutu utakmice i time najavio da će doći dvojka. Do kraja utakmice Bikovi su dali još dva gola. Poulsen je bio strelac jednog, a Hvang drugog gola i tu više nije bilo šanse za domaćina da uradi bilo šta više na ovom meču Kupa.

KLUB BRIŽ - BEVEREN (tip 1, kvota 1,13) - 4:1

Klub Briž, aktuelni šampion Belgije, savladao Vasland Beveren sa 4:1 i prvom pobedom na domaćem terenu pokazao da hvata zalet. Fanaken je dao dva gola u prvom poluvremenu, potom je Briž dao još dva u drugom poluvremenu pa Vasland Beverenu nije pomoglo ni to što je dao gol u 30. minutu. Bio je to počasni pogodak.

SENT ETJEN - STRAZBUR (tip 1, kvota 2,10) - 2:0

Mnogi su očekivali da će Sent Etjen dobiti danas Strazbur, to se i dogodilo, ali nije bilo jednostavno kako se činilo na papiru. Mučio se Etjen sve do polovine drugog poluvremena, a onda dao dva gola i nastavio u dobrom ritmu ovu sezonu - 2:0 (0:0).

ZVOLE - FAJENORD (tip 2, kvota 1,63) - 0:2

Fajenord je uspešno startovao novu sezonu! Tim iz Roterdama gostovao je u prvom kolu Zvoleu i uspeo je da upiše prva tri boda pobedom od 0:2 (0:1). Može se reći da je to bilo manje-više rutinski odrađen posao, a da je naravno najzaslužniji za uspeh bio Stiven Berghujs koji je postigao oba pogotka.

LUDOGOREC - LOK. PLOVDIV (tip 1, kvota 1,65) - 3:1

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je krenulo naopako jer su gosti poveli u 52. minutu utakmice preko Karagerena. Međutim, Ludogorec se tu probudio i postigao tri gola do kraja utakmice. Strelci su bili Jankov, Santana i Manu i tako je domaćin uspeo do preokreta na ovoj utakmici.

PARTIZAN - RAD (tip 1, kvota 1,10) - 3:0

Prošlo je skoro devet godina otkako je Aleksandar Stanojević otišao iz Partizana, a večeras je u Humskoj bilo kao da nije ni odlazio. Kao da se ništa nije promenilo. Pred praznim tribinama novi-stari trener crno-belih bio je jedan od najglasnijih aktera utakmice, bodrio je i kritikovao pulene tokom svih 90 minuta, a oni su mu na debiju u novom mandatu za kormilom Parnog valjka podarili pobedu protiv Rada - 3:0.

PRECRTANO

VEST HEM - NJUKASL (tip 1, kvota 1,95) - 0:2

Stiv Brus može da bude zadovoljan, pojačanja su već počela da se isplaćuju! Kalum Vilson i Džef Hendrik postigli upisali su se u listu strelaca na debiju za Njukasl i tako direktno uticali na to da se Svrake sa teškog gostovanja Vest Hemu kući vrate sa tri velika boda - 2:0 (0:0).

