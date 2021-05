NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO:

REAL - OSASUNA (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 2:0

Počeli su već da rade nervi, jer je pretilo da se Kraljevski klub saplete u šampionskoj trci. Da momci u belim dresovima podignu belu zastavu. A, onda je ulogu spasioca preuzeo Eder Militao. Dok su svi gledali ka Karimu Benzemi i sasvim dobrom, pogotovo u prvom poluvremenu Edenu Azaru, zasijala je glava brazilskog štopera. Bio je najviši u skoku i precizan u 76. minutu kada je glavom poslao loptu u mrežu. Nakon toga sve bilo lakše, pa je ubzro tačku stavio Kazemiro.

Opširnije ovde.

ELČE - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,47) - rezultat 0:1

Umalo od gotovog - veresija. Markos Ljorente doneo je Atletiko Madridu prednost u 23. minutu na gostovanju u Elčeu, ali onda i u 90. poklonio domaćem timu penal nesmotrenim igranjem rukom. S glave je skinuo loptu protivničkom igraču na centaršut iz prekida, a sudija Mario Melero bez mnogo razmišljanja pokazao na belu tačku. Srećom po goste, Fidel je pogodio stativu Oblakovog gola.

Opširnije ovde.

PSŽ - LANS (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:1

Kao artista na žici izgledao je Pari Sen Žermen pre i tokom utakmice sa Lansom u Ligi 1. Ali, PSŽ je pokazao da ume da pleše u tako teškim okolnostima, da ume da pobedi. Daleko od toga da je to bila šetnja Jelisejskim poljima, međutim, tri boda su u džepu, posao je obavljen.

Opširnije ovde.

ČELSI - FULAM (tip 1, kvota 1,57) - rezultat 2:0

Sezona privikavanja na Premijer ligu, težinu izazova i očekivanja, nije bila idealna kada je u pitanju Kai Haverc, ali bi finiš sezone mogao da bude nagoveštaj mnogo boljih izdanja u narednoj. Odlični ofanzivac Plavaca postigao je dva gola u slavlju ekipe Tomasa Tuhela protiv Fulama, pa je Čelsi dodatno primakao konačnom cilju u ovoj sezoni.

Opširnije ovde.

MILAN - BENEVENTO (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:0

Krizu niko ne osporava, kao ni zamor materijala, koji su prisutni na na San Siru ovog proleća, ali ukoliko želi naredne sezone da igra u Ligi šampiona, Milan prosto mora da nađe novi rezervoar energije i iskoristi ih u narednih dvadesetak dana. Da bi sve moglo da krene u željenom pravcu pokazao je večerašnji meč sa Beneventom, u kojem je ekipa Stefana Piolija došla do dragocena tri boda.

Opširnije ovde.

LIL - NICA (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Svidelo se Lilu da bude prvi. Često je držao to mesto, a i posle večerašnjeg meča moći da kaže daje lider Lige 1. Ne odustaje ovaj simpatični tim i to sve na čelu sa fenomenalnim Burakom Jilmazom. Možda su PSŽ i Monako u prednosti gledajući imena, ali Lil se neće tako lako predati. To je pokazao pobedom nad Nicom od 2:0.

Opširnije ovde.

SPORTING - NASIONAL (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:0

Pretila je Sportingu prava katastrofa gledajući kroz prizmu šampinskih ambicija. Daleko od toga da bio četvrti remi u poslednjih šest kola doveo lisabonske Lavove na prag gubitka titule, ali bi svi sa Žoze Alvaladea morali dobro da razmisle jesu li prerano stavili šampanjac na hlađenje i počeli da slave. Ipak, četa Rubena Amorima je satkana od posebnog, šampionskog materijala, što je pokazala u finišu utakmice.

Opširnije ovde.

DORTMUND - HOLŠTAJN KIL (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 5:0

Holštajn Kil je uživao u ovoj sezoni kada je u pitanju Kup Nemače, na putu do polufinala je uspeo da napravi i senzaciju, eliminacijom Bajerna u 1/16 finala, posle čega mu se otvorio put do same završnici takmičenja, ali je na kraju morao da doživi i ozbiljno otrežnjenje. Za to je bila odgovorna Borusija iz Dortmunda.

Opširnije ovde.

BEŠIKTAŠ - HATAJ (tip 1, kvota 1,48) - rezultat 7:0

Prštao je vatromet iz Bosfora! Svetleo je sa stadiona Bešiktaša. Ne, nisu crno-beli još osvojili titulu, mada ih vrlo malo od nje deli. Samo još tri koraka. Vatromet je bio u mreži Hataja, koji je došao na megdan Bešiktašu kao peti tim na tabeli, a otišao je kući potučen do nogu kao da je niželigaš.

Opširnije ovde.

RKC VALVAJK - AZ ALKMAR (tip 2, kvota 1,43) - rezultat 1:3

Nije bilo lako AZ Alkmaru, jer je morao da juri zaostatak u Valvajku, ali je na kraju ipak uspeo da dođe do vrednih bodova i ostane u trci za plasman u Ligu šampiona sa PSV Ajndhovenom. Domaćin je poveo golom Ostinga u 17. minutu, izjednačio je Gudmundson 11 minuta ranije, a preokrenuo Badu u 63. minutu. Domaćin je ostao bez Sile Soua u 69. minut, što je olakšalo posao gostima, pa je Stengs u 82. minutu postavio konačan rezultat.