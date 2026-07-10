PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Španija zakazuje megdan sa Francuskom
Vreme čitanja: 1min | pet. 10.07.26. | 11:40
Pročitajte nekoliko predloga za 10. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta...
Domaći imaju deset bodova više nego protivnik, a u dosadašnjih 14 kola doživeli su samo dva poraza. Istina, imaju isti broj pobeda i remija, međutim, ovde ne sumnjamo u keca pošto SJK ne može da se pohvali partijama na strani. Očekujemo i goleadu, pa razmotrite i KMB 1&3+.
Konačan ishod
Ovo bi trebalo da bude veoma zanimljiva utakmica jer se klubovi bore da zadrže mesto koje bi ih odvelo u doigravanje za promociju. Brej ima dva boda manje, ali je jedina ekipa koja nije doživela poraz pred svojim pristalicama. Zbog toga ćemo da vam preporučimo keca, ali i GG.
Konačan ishod
Savetujemo vam da budete oprezni sa ovim parom. Žuventude ima samo pet bodova manje nego protivnik, koji se sa Krisjumom bori za prvo mesto na tabeli Serije B. I jedni i drugi su sjajni domaćini, a Vila Nova je sasvim solidna i na gostovanjima. Bolje je da ih preskočite.
Konačan ishod
Iskreno, navijali smo za Belgiju protiv SAD jer su nam smetali mešanje Donalda Trampa u stvari koje nemaju nikakve veze sa njegovom funkcijom i sramni postupak Đanija Infantina. Sada smo potpuno objektivni: Španija je favorit i ona će na megdan sa Francuskom. Moguće je i 3+.
Konačan ishod
Posle veoma dobrih partija u maju i junu, domaći u ovu utakmicu ulaze sa dva vezana poraza. No, Drogeda je pri dnu tabele, a za pobedu ne zna već nedeljama, zbog čega ćemo da se usudimo da vam preporučimo keca (najavljuje ga i međusobni bilans). Razmotrite i kombinaciju 1&0-2.
Konačan ishod
Od početka maja Kork Siti zna samo za pobede i ne čudi to što ubedljivo vodi na tabeli. Jedan od trijumfa u pomenutom periodu bio je na gostovanju Longfordu, ali i pre te utakmice redovno je dobijao ovog protivnika. Kec neće da izostane, no, golove je bolje da preskočite.
Konačan ishod
Veksford ima dva boda više nego Keri, a na svom terenu uglavnom je beležio dobre rezultate. S druge strane, protivnik je ostvario samo jednu pobedu na gostovanjima, a iako ume da odigra nerešeno sve osim keca bilo bi iznenađenje. Ukoliko sumnjate u ishod, opredelite se za 2-3.
Konačan ishod
Radi se o vrlo nezgodnom paru. Voterford je pretposlednji, ali je vezao dve pobede. Sveci se bore za vrh tabele, međutim, ne blistaju na gostovanjima (iako su kvote na njihovoj strani). Na njihovim međusobnim okršajima često pada puno pogodaka, te tipujte na 3+ ili GG3+.
Oba tima daju gol