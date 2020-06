REZZIME JUČERAŠNJEG DANA (petak): Udaran početak fudbalskog vikenda

APOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi prošli:

ZAOKRUŽENO

RID - LAFNIC (tip 1, kvota 1,50) - 3:1

Odlično ste predosetili keca na ovom susretu. Rid je već u prvom poluvremenu stigao do dva gola preko Jeftea i Rajfeltšajmera došli do sigurne prednost i onda mu je bilo mnogo lakše da odradi posao. Gosti su dali gol i smanjili prednost, a onda je Rid postigao još jedan pogodak i time zatvorio duel.

LOKOMOTIVA PLOVDIV - ETAR (tip 1, kvota 1,30) - 2:0

Rutinski, kako drugačije. Doduše, nije baš sve izgledalo ružičasto po Lokomotivu na poluvremenu, ali je od 76. minuta sve leglo na svoje. Malonga je postigao gol i tako doveo domaćina u prednost, da bi sedam minuta kasnije Ognjanov postigao autogol i tako zapečatio pobedu.

CELJE - RUDAR VELENJE (tip 1, kvota 1,18) - 2:0

Celje deluje da je spremno za borbu za titulu do poslednjeg daha. A, kada ekipe odigraju lošu utakmicu i upišu trijumf, kao što su to učinili plavo-žuti danas, onda je to znak da su spremni za velika dela. Slab meč odigralo je Celje. Jeste Rudar oboren sa 2:0, ali samo u odnos u šutevima na gol govori koliko je to nerealna slika s utakmice. Tim iz Velenja je imao 18 udaraca na gol domaćih, naspram osam rivalovih. A, do drugog gola ta razlika je bila još drastičnija – 15:4!

HAJDUK - INTER ZAPREŠIĆ (tip 1, kvota 1,23) - 2:1

Uspeo je Hajduk do preokreta. Inter je vodio od 37. minuta kada je strelac bio Mamut i taj rezultat je stajao na semaforu sve do 37. minuta. Potom je Soldo dobio crveni karton, a onda je Čaktaš dao gol iz penala, a onda je Dimitrov u 97. minutu postavio konačan rezultat.

VOŽDOVAC - NAPREDAK (tip 1, kvota 1,90) - 1:0

Uspeo je Voždovac da osvoji svoj stadion! Pola godine je Krov bio neosvojiva tvrđava za Zmajeve, ali i toj čudnoj seriji došao je kraj. Čini nad stadionom u Zaplanjskoj skinuo je Aleksa Janković. Njegov atraktivni gol volejom doneo je Voždovcu pobedu nad Napretkom (1:0), a to je prvi trijumf za domaći tim još od 4. decembra, kada je na istom terenu pao Radnički.

LEVSKI - LUDOGOREC (tip 2, kvota 1,95) - 0:1

Verovali ste u Ludogorec i to vam se ove večeri isplatilo. Nije bilo golova u prvih 45 minuta, ali odmah na startu drugog dela Ludogorec je postigao bitan pogodak i time rešio meč. Strelac je bio Oliveira Souza i posle toga Levski nije imao šansu da se vrati. Ludogorec je zatvorio odbranu i time rešio duel u svoju korist.

BOHUM - ST. PAULI (tip 1, kvota 2,40) - 2:0

U drugoj utakmici dana u Cvajti sastali su se bohum i Sankt Pauli, a domaćin je slavio sa 2:0 (1:0), pa ako ste igrali iz keca u kec onda ste još bolje prošli. Čak je Bohumu i poništen jedan gol. Moglo je da bude i ubedljivije, ali sa ovom kvotom Bohum je danas odradio lavovski posao za sve koji su igrali keca.

PRECRTANO

SANTA KLARA - BRAGA (tip 2, kvota 1,53) - 3:2

Kiksali su redom Porto, Benfika i Sporting, a večeras je taj vozić neuspeha nastavila Braga.Tim iz Kamenoloma je večeras gostovao Santa Klari, ali je upravo poput kamena pukao pod pritiskom domaćina u ludoj utakmici u kojoj je viđeno pet golova, a videli smo i crveni karton, kao i dva penala, te gol u 92. minutu kojim je Braga potpisala kapitulaciju - 3:2 (1:1).

FRAJBURG - MENHENGLADBAH (tip 2, kvota 1,85) - 1:0

Niko nije tako drag gost u Frajburgu kao Menhengladbah. Koltovi su slika i prilika onog što se zove „redovna mušterija“. Proći će i 13. godina od poslednje Gladbahove pobede na Švarcvald stadionu. Bio je i ovog puta favorit, pogotovo što je domaćin bio u crnoj seriji od četiri uzastopne utakmice u prvenstvu bez pobede, ali ne vredi. Jedan gol bio je dovoljan da Frajburg pobedi – 1:0. A, protiv koga će zbaci taj maler nego protiv svog omiljenog rivala...

DEBRECIN - KAPOŠVAR (tip 1, kvota 1,15) - 1:1

Nadali ste se da će vam Debrecin ispuniti želju i delovalo je da će upravo tako i biti jer je domaćin poveo preko Saba već u 6. minutu. Tako se završilo prvo poluvreme, a 1:0 je stajalo na semaforu sve do 87. minuta kada je Borbeli postigao gol i ispostavilo se to kao dovoljno za goste da dođu do boda.