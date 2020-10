NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari protala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste prošli danas:

ZAOKRUŽENO

DORTMUND - FRAJBURG (tip 1, kvota 1,32) - 4:0

Frajburg ume da napravi problem favoritima. Osetili su to na svojoj koži i Milioneri na svojoj koži (nisu dobili tri od poslednjih šest utakmica protiv ovog tima), međutim danas iako bez Džejdona Sanča i Romana Birkija Borusija je odigrala na izuzetno visokom nivou i slavila veoma ubedljivo. Haland je izvanredno je sarađivao sa 17-godišnjim Điom Rejnom, golovi su se ređali kao na traci.

ČELSI - KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,55) - 4:0

Ko bi rekao da će u Čelsiju kao svojevremeno simbolu granitne odbrane, vest dana biti da ekipa nije primila gol. Desilo se i to konačno, prvi put ove sezone u Premijer ligi, a drugi sveukupno, ako računamo i onaj ubedljiv trijumf nad Barnslijem koji je ipak kvalitetom daleko ispod Plavaca. Osim toga što nisu primili gol, igrači Čelsija ostvarili su i prvu rutinsku pobedu u engleskom šampionatu posle mnogo vremena. Nije Kristal Palas ni pružio nešto posebno, igrači Roja Hodžsona uglavnom su bili fokurisani na odbranu, ali kada je Ben Čilvel udarcem iz sve snage konačno probio bedem ispred gola Visentea Guaite, pao je i Palas - 4:0 (0:0).

EVERTON - BRAJTON (tip 1, kvota 1,92) - 4:2

Ulagao je Everton dosta prethodnih sezona, dovodio različite igrače i trenere, ali nikako mu se nisu poklopile kockice. Međutim, deluje da bi ova sezona mogla da bude - ta! Karamele izgledaju odlično, kompaktno, a na kraju krajeva na klupi imaju Karla Ančelotija. I to sve daje rezultat. Danas je na Gudisonu gostovao Brajton i bio je lak zalogaj - 4:2 (2:1).

LAJPCIG - ŠALKE (tip 1, kvota 1,30) - 4:0

Za 90 minuta današnjeg susreta gosti iz Gelzenkirhena uputili su četiri šuta ka golu, naspram Lajpcigovih 21. U okvir jedan jedini?! Bikovi su gazili rivala sve vreme i lako mogli do još ubedljivije pobede... Šalkeovu odbranu otvorio je autogol momka koji je meč počeo na klupi, ali je ušao usled povrede Suata Serdara. Mladi Džan Bozdogan savladao je Ralfa Fermana u 31. minutu. Gosti kao da su se tog trenutka predali. Do kraja prvog dela mrežu Šalkea pogađaju Anhelinjo i Vili Orban i rešavaju pitanje pobednika. Konačan rezultat postavio je sa bele tačke Marcel Halstenberg. Svemu je prethodila igra rukom našeg Matije Nastasića...

UDINEZE - ROMA (tip 2, kvota 1,88) - 0:1

Roma je ponovo posrtala, bila je neubedljiva, često i potpuno bezidejna, ali je konačno stigla do prve pobede u sezoni. Udineze je i treći put kapitulirao od starta Serije A, a za to je bio zaslužan Pedro. Legendarni fudbaler Barselone, a potom i prvotimac Čelsija, postigao je prvenac za Vučicu i to kakav. Projektilom sa 19-20 metara udaljenosti razorio je ambicije Zebri u ovom meču i skinuo veliki teret sa leđa kluba, koji pokušava da stane na noge posle dolaska novog rukovodstva - 1:0 (0:0).

NJUKASL - BARNLI (tip 1, kvota 2,50) - 3:1

Njukasl je osvojio dragocene bodove protiv Barnlija zahvaljujući odličnoj partiji sjajnog ofanzivnog dvojca Kaluma Vilsona, Alana San Maksimana, pa sa izuzetnim raspoloženjem dočekuje reprezentativnu pauzu - 3:1 (1:0).

PRECRTANO

ATLETIKO MADRID - VILJAREAL (tip 1, kvota 1,58) - 0:0

Šta se dešava sa Atletiko Madridom? Posle one šestice protiv Granade govorilo se o šampionskim ambicijama na Vandi Metropolitano, a onda 180 minuta fudbala bez postignutog gola. Jorgandžije su danas uputile samo jedan gol u okvrir gola Viljareala, što je prilično sraman podatak za tako moćan napad kakav na raspolaganju ima Dijego Simeone - 0:0.

LIDS - MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,35) - 1:1

Većini klubova koji uđu u Premijer ligu osnovni cilj u toj prvoj sezoni bude opstanak u elitnom rangu, ali to nije slučaj i sa Lidsom. Sastav sa Eland Rouda je vrlo ambiciozno krenuo od starta i nakon četiri odigrane utakmice svima stavio do znanja da se neće lako odreći bodova. To je na svojoj koži osetio i Mančester Siti, koji je osvojio samo na ovom gostovanju, pa već sada ozbiljno zaostaje za vodećim ekipama - 1:1 (0:1).

PORTO - MARITIMO (tip 1, kvota 1,20) - 2:3

Serija efikasnih partija nastavljena, serija pobeda prekinuta. Na ubedljiv način otvorio je Porto novu sezonu u Primeiri, preokretom dobio Bragu, ispalio petardu na gostovanju Boavisti, a razočarao kad se to najmanje očekivalo. Protivnik nije bio iz vrha portugalskog fudbala, ali je Maritimo pokazao sposobnost da slavi i na stadionu Dragao – 3:2.

TVENTE - EMEN (tip 1, kvota 1,82) - 1:1

Nije ovo dobro krenulo, pa se nije dobro ni završilo. Posle 45 minuta igre nije bilo golova, a onda je Černi pogodio u 48. minutu. Posle toga je Emen uspeo da izjednači preko De Leuva u 65. minutu i posle toga nije bilo golova, ostalo je 1:1. Nije prošao kec...