Rijera: Ne volim reč 'problem', bio bih ljut da igrači nisu shvatili koncept igre

Rijera je neposredno nakon utakmice poručio da je ključ svake pobede realizacija kreiranih šansi, kao i da bi bio zabrinut da ih njegova ekipa ne stvara. Takođe, nije želeo da komentariše činjenicu što u drugom poluvremenu nije uveo Kataija, Ivanića i Arnautovića.

„Uradili smo mnogo toga da dobijemo utakmicu, ali nismo bili efikasni. Tehnički gledano, ovo nije bila naša najbolja utakmica. Moramo to da prihvatimo. Sve je na igračima, pravili smo greške. Igrači imaju pravo na grešku. Ne samo mi, i protivnik pravi greške. Ali ne želim da pričam o igračima koji nisu igrali, niti o prošlosti. Ja sam veoma pozitivna osoba, neko ko gleda unapred i to kod mene nećete promeniti. Možemo da razgovaramo o današnjoj utakmici i o narednoj. Rekao sam da ne želim da pričam o igračima koji nisu igrali. Izabrao sam ove igrače jer su bili najbolji za danas, kako bismo pokušali da pobedimo. Priče „šta bi bilo kad bi bilo da su igrali drugi“ su samo za gubitnike. Ja sam veoma pozitivan i čvrsto stojim iza onoga što sam uradio“, rekao je Rijera.

Dieng je uradio dosta posla na sredini i sačuvao mnogo lopti, ali nije postigao gol. Da li je problem što prvi napadač nije efikasan na startu evropskog takmičenja?

„Ne, nije problem pokušavati. Kao trener, moja odgovornost je da ekipa stvara šanse za pobedu. Stvorili smo ih mnogo, više od protivnika. Moja odgovornost je i da protivniku dozvolimo manje šansi, što smo danas i učinili. Problem... ta reč ne postoji u mom rečniku. Nemamo probleme, jer kada znate kako da ih rešite, to nije problem, već samo prepreka. Igrači tačno znaju šta treba da rade. Bamba je dao sve od sebe. Danas nije postigao gol, ali to je deo ove igre. Ono što ja mogu da uradim jeste da ga zagrlim, poljubim, dam mu samopouzdanje i kažem: „Slušaj, danas nisi dao gol, na sledećoj utakmici ćeš dati het-trik.” I to je to. Praviti greške je deo fudbala. Da je danas imao svoj dan, sigurno bismo pobedili, ali nije bilo tako. Zbog takvih grešaka nikada ne ubijam igrače u pojam. Naprotiv. Dajem im podršku da pokušaju ponovo. Sutra je novi dan i to je trenutak kada je igraču potreban trener da ga podrži, a ne neko ko će stojati iza njega i kritikovati ga. Raduje ga to što igrači usvajaju njegov koncept.

„Za mene je najvažnije da su igrači shvatili ideju i koncept igre, a sve ostalo je na njima, jer su oni protagonisti. Ja nisam protagonista, oni su. Tempo, brzina igre, dodavanje, kvalitetan pas, udarac, zadnja asistencija – to je sve na njima. Zato su oni igrači i protagonisti i očekujem da mogu bolje. Ali ovo je igra sa greškama i ponoviću – tehnički, danas ovo nije bila naša najbolja utakmica. Ali zbog toga, kao trener, ne mogu da budem ljut. Ljut sam ako promaše ideju i koncept igre, a danas su to imali“.

Komentar na gol i partiju Vasilija Kostova, odnosno na izjavu trenera Svensona da je Zvezda bila bolja?

„Svi mi želimo da pobedimo. Treniramo, vežbamo i imamo svu ideju i posvećenost da dobijamo utakmice. Ponekad u razgovoru sa nekima kažem: „Moramo da pobedimo.” Ali ako se fokusirate samo na pobedu, a ne znate kako da do nje dođete, imate problem. Ja se ne fokusiram samo na pobedu, već na način na koji možemo da igramo, koji će nam pomoći da pobedimo. Trenutno smo u procesu gde moram da biram igrače koji mogu da nam pomognu da dobijamo mečeve. Zato sam i izabrao ove igrače. Ali moram reći i ovo: potrebna nam je pozitivna energija. Prošle nedelje smo pričali o tome da treba ostati miran. Iz utakmice protiv Lugana i ove danas imamo samo jedan bod, trebalo je da imamo više. Ali tako je kako je. Ako počnete da razmišljate o prošlosti, nikada nećete ići napred, a ja nisam takav. Već razmišljam o narednoj utakmici za koju sam siguran da ćemo je pobediti. Biti pozitivan, pokušati preneti tu atmosferu i osjećanja na igrače, jer danas oko nas nije bila najbolja atmosfera. To je realnost. Ne zbog fudbala, znam da se dešava mnogo stvari okolo, ali želim nešto da kaže. Znate, meni lično nije potrebna podrška. To sam rekao i predsedniku: „Hvala vam puno na podršci, ali meni podrška ne treba.” Dovoljno sam star, gubio sam mnogo puta u karijeri i to me ne čini nesrećnim. Ali igračima je podrška potrebna“.