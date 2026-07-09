Rokaj, sine Roko! Dva lepa gola na Poljudu da Hajduk mirniji ode na revanš u Slovačku

Marko Livaja vraćen je u tim, ali trener Gonzalo Garsija odlučio je da ga ostavi na klupi i uveo ga je tek u poslednjih nekoliko minuta umesto Mikelea Šega. Dugo je bilo negiranja da postoje problemi na relaciji između prve zvezde kluba i urugvajskog stratega, međutim, to što je igrač na koga dobar deo navijača gleda kao na božanstvo sve govori, a i oni su rekli šta su imali…

Kada je spiker pročitao ime i prezime čoveka rođenog u Montevideu pred početak utakmice sa Žilinom, začuli su se svižduci. Prerasli su u salve.

Ipak, kasnije su se čuli aplauzi, a navijače je najčešće na trošenje dlanova terao Roko Brajković. Momak koji je bio deo generacije koja je igrala finale Lige šampiona za mlade pritiskao je po desnom boku, zalamao i ulazio u sredinu. Imao je nekoliko dobrih poteza, a kvalitetnu partiju krunisao je veoma lepim pogotkom – otvorio je stopalo i u prvom poluvrmeenu pogodio je po dijagonali. Kako su temeprametni u Splitu, zasigurno se sa tribina začuo poklič: rokaj, sine Roko!