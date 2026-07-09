Rokaj, sine Roko! Dva lepa gola na Poljudu da Hajduk mirniji ode na revanš u Slovačku
Vreme čitanja: 3min | čet. 09.07.26. | 22:16
Dalison se splitskoj publici predstavio pogotkom, trener Garsija pred početak utakmice sa Žilinom dobio salve zvižduka – 2:0
Titulu preko dve dekade nije ugledao, grupnu fazu evrokupova jednu i po deceniju. Bolna ispadanja su se nagomilala i u Hajduku ne smeju i nemaju prava nikoga da potcenjuju u kvalifikacijama. Naročito ne posle još jedne neuspešne sezone na svim poljima i turbulencija tokom leta.
Pompeznih najava nema, remont je oizvršen, a start u kvalifikacijama za Ligu Evrope je dobar. Verovatno i bolji no što su se danas mnogi na Poljudu nadali. Sjatilo se oko 22.500 duša u školjku i velika većina ju je sa osmesima napustila, jer Hajduk je pobedio Žilinu i ostavio je sasvim solidan utisak – 2:0 (1:0).
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Marko Livaja vraćen je u tim, ali trener Gonzalo Garsija odlučio je da ga ostavi na klupi i uveo ga je tek u poslednjih nekoliko minuta umesto Mikelea Šega. Dugo je bilo negiranja da postoje problemi na relaciji između prve zvezde kluba i urugvajskog stratega, međutim, to što je igrač na koga dobar deo navijača gleda kao na božanstvo sve govori, a i oni su rekli šta su imali…
Kada je spiker pročitao ime i prezime čoveka rođenog u Montevideu pred početak utakmice sa Žilinom, začuli su se svižduci. Prerasli su u salve.
Ipak, kasnije su se čuli aplauzi, a navijače je najčešće na trošenje dlanova terao Roko Brajković. Momak koji je bio deo generacije koja je igrala finale Lige šampiona za mlade pritiskao je po desnom boku, zalamao i ulazio u sredinu. Imao je nekoliko dobrih poteza, a kvalitetnu partiju krunisao je veoma lepim pogotkom – otvorio je stopalo i u prvom poluvrmeenu pogodio je po dijagonali. Kako su temeprametni u Splitu, zasigurno se sa tribina začuo poklič: rokaj, sine Roko!
Lakše su disali domaćini posle gola Roka Brajkovića, pre toga je Timotej Hranica izašao u situaciju jedan na jedan sa Tonijem Silićem, a malo je nedostajalo i da Dario Marešić postigne autogol. Ali, promenilo se sve od preciznog hica krilnog napadača. Imali su šta da kažu na terenu Šimun Hrgović i Dario Melnjak po levom boku.
Do kulminacije na Poljudu došlo je početkom drugog poluvremena kada je Roko Brajković odigrao do novajlije Dalisona de Almeide, a ofanzivac koji ima španski i barzilski pasoš plasirao loptu u mrežu Žiline. Dva lepa gola da Hajduk mirniji ode na revanš u Slovačku…
LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
Karabag - vestri 3:0 (2:0)
/Savo 30, Zubir 45+2, Cepas 86/
Dinamo Kijev - Univerzitatea Kluž 0:0
Šerif Tiraspolj - Aluminij 0:0
CSKA Sofija - Deri Siti 3:2 (2:1)
/Pitas 19, 53, Žordao 41 - Bojs 31, Olajinka 89/
Vojvodina - Ferencvaroš 1:2 (1:1)
/Remekers 45ag - Zakarijasen 8, Bamidele 86/
Hajduk Split - Žilina 2:0 (1:0)
/Brajković 22, Dalison 49/