Bamidele: Nisam slavio zbog navijača Vojvodine
Vreme čitanja: 4min | čet. 09.07.26. | 22:44
„Imali smo sreće na kraju“, kaže strelac pobedničkog gola za Ferencvaroš
Bio je sjajan Jusuf Bamidele dok je nosio dres srpskih klubova niškog Radničkog i Vojvodine, a u istom ritmu nastavio je i za Ferencvaroš.
Večeras je od prvog minuta mučio igrače Vojvodine, a na kraju je nagrađen za dobru partiju golom koji je doneo pobedu mađarskom klubu u Novom Sadu u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije (2:1).
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„Iskreno, osećam se zaista, zaista sjajno. Stvarno je lepo vratiti se ovde, jer imam mnogo lepih sećanja na period u Novom Sadu. Drago mi je što sam video navijače“, pričao je Bamidele posle utakmice.
Nije se radovao golu nekadašnji fudbaler Vojvodine.
„Tako je, iz poštovanja prema navijačima. Kada sam igrao ovde, bili su uz mene, davali su mi podršku. Tako da su zaslužili da pokažem poštovanje kada sam dao gol“.
A, što se tiče same utakmice...
“Znali smo i pre utakmice da ćemo igrati protiv teškog protivnika. Ali, iskreno, odigrali su baš dobro. Samo i mi smo bili dobri. Na kraju smo, smatram, imali sreće, bila je na našoj strani večeras. Jedva čekamo revanš na našem stadionu”.
Oduševljen je Bamidele atmosferom na Karađorđu.
“Stvarno prelepa atmosfera. Navijači su bili uz svoj tim do poslednjeg minuta”.
Dobio je fudbaler Ferencvaroša čestitke u Novom Sadu i od bivših saigrača.
“Svi su mi čestitali što sam dao gol, iako su bili tužni zbog rezultata, Ali, to je fudbal, to je moj posao. Moram da dajem golove. I jedva čekam da ih vidim u Budimpešti”, poručio je ofanzivac kluba iz Mađarske.