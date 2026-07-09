Bamidele: Nisam slavio zbog navijača Vojvodine

„Tako je, iz poštovanja prema navijačima. Kada sam igrao ovde, bili su uz mene, davali su mi podršku. Tako da su zaslužili da pokažem poštovanje kada sam dao gol“.

„ Iskreno, osećam se zaista, zaista sjajno. Stvarno je lepo vratiti se ovde, jer imam mnogo lepih sećanja na period u Novom Sadu. Drago mi je što sam video navijače “, pričao je Bamidele posle utakmice.

A, što se tiče same utakmice...

“Znali smo i pre utakmice da ćemo igrati protiv teškog protivnika. Ali, iskreno, odigrali su baš dobro. Samo i mi smo bili dobri. Na kraju smo, smatram, imali sreće, bila je na našoj strani večeras. Jedva čekamo revanš na našem stadionu”.

Oduševljen je Bamidele atmosferom na Karađorđu.

“Stvarno prelepa atmosfera. Navijači su bili uz svoj tim do poslednjeg minuta”.

Dobio je fudbaler Ferencvaroša čestitke u Novom Sadu i od bivših saigrača.

“Svi su mi čestitali što sam dao gol, iako su bili tužni zbog rezultata, Ali, to je fudbal, to je moj posao. Moram da dajem golove. I jedva čekam da ih vidim u Budimpešti”, poručio je ofanzivac kluba iz Mađarske.