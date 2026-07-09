Atletiko se vraća i vadi kečeve iz rukava za Mejsona Grinvuda

Sa druge strane, Fener je Marselju ponudio 40.000.000 + 5.000.000 evra, dok je Atletikova ponuda izdašnija sa garntovanih 45.000.000 i bonusima sa kojim bi transfer u budućnosti mogao da bude zaokružen na 50.000.000 evra. Podsećanja radi, francuski klub ne može da računa na čitavu sumu jer Mančester Junajted uživa pravo na 40 odsto (pojedini izvori navode čak i na polovinu para).

Ima Atletiko Madrid još argumenata kojim će pokušati da preusmeri Grinvuda sa istoka na zapad Evrope, a jedan od njih jeste da ga klub sa Metropolitana vidi kao naslednika Antoana Grizmana. Uz to, imaće dete Junajteda priliku da iskorak u velikom klubu koji bi mogao da bude poligon za povratak u Premijer ligu jednog dana. Drugim rečima, lakše će na Ostrvo iz Madrida nego iz Istanbula.

Dijego Simeone, koji se trenutno nalazi u Sjedinjenim Državama, odobrio je sportskom sektoru i upravi kluba lov na Grinvuda sa kojim treba lično da obavi razgovor. Prema pisanju Ekipa, Grinvud je pojedinim saigračima u Marselju rekao da bi voleo da se vrati u Madrid gde je živeo tokom mandata u Hetafeu.

Interesantno, uz 40 odsto novca koji sleduje Junajtedu, Grinvud polaže pravo na 8,5 procenata od transfera. Marselj je leta 2024. godine kada ga je dovodio želeo da izbegne prekomerne troškove plate, te je napravio kompenzaciju pomenutom klauzulom. Međutim, Englez je pristao da se odrekne svog dela kolača zbog Fenerbahčea, a ukoliko se na kraju ipak opredeli za Atletiko, verovatno će učiniti identičan ustupak.