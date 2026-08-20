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Sa Uba u Šabac: Vukašin Jovanović prešao u Mačvu
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Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 19:10
Mladi golman ponovo promenio sredinu
Dobila je Mačva novog golmana, investiciju za budućnost – Vukašina Jovanovića.
Mladi čuvar mreže je napustio Jedinstvo iz Uba i stavio paraf na vernost superligašu iz Šapca. U taboru Mačve Jovanović će probati da se izbori za veću minutažu nego što je imao u Jedinstvu, gde je proletos, kada je došao u klub, skupio svega šest nastupa.
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Jovanović je prošao omladinsku školu Partizana i bio je viđen kao zalog za budućnost crno-belih. U sezoni kada je Jedinstvo bilo superligaš, mladi golman je otišao u Ub na pozajmicu, branio nekoliko utakmica i ostavio jako dobar utisak.
Sada će Jovanović probati da se u Mačvi izbori za novu šansu u elitnoj diviziji srpskog fudbala.
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