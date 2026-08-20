(©fkmačva)
(©fkmačva)

Sa Uba u Šabac: Vukašin Jovanović prešao u Mačvu

Vreme čitanja: 1min | čet. 20.08.26. | 19:10

Mladi golman ponovo promenio sredinu

Dobila je Mačva novog golmana, investiciju za budućnost – Vukašina Jovanovića.

Mladi čuvar mreže je napustio Jedinstvo iz Uba i stavio paraf na vernost superligašu iz Šapca. U taboru Mačve Jovanović će probati da se izbori za veću minutažu nego što je imao u Jedinstvu, gde je proletos, kada je došao u klub, skupio svega šest nastupa.

Izabrane vesti

Jovanović je prošao omladinsku školu Partizana i bio je viđen kao zalog za budućnost crno-belih. U sezoni kada je Jedinstvo bilo superligaš, mladi golman je otišao u Ub na pozajmicu, branio nekoliko utakmica i ostavio jako dobar utisak.

Sada će Jovanović probati da se u Mačvi izbori za novu šansu u elitnoj diviziji srpskog fudbala.

tagovi

Mačva ŠabacVukašin JovanovićMozzart Bet Superliga
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest