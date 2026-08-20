Sa Uba u Šabac: Vukašin Jovanović prešao u Mačvu

Jovanović je prošao omladinsku školu Partizana i bio je viđen kao zalog za budućnost crno-belih. U sezoni kada je Jedinstvo bilo superligaš, mladi golman je otišao u Ub na pozajmicu, branio nekoliko utakmica i ostavio jako dobar utisak.

Sada će Jovanović probati da se u Mačvi izbori za novu šansu u elitnoj diviziji srpskog fudbala.